CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki olaylarla ilgili suçlamalarına sert bir yanıt verdi.

"Polise saldırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Manisa Kongresi’nde yaptığı konuşmada, CHP’nin polise saldırdığı yönünde bir suçlamada bulunmuştu. Erdoğan, "Türkiye’nin ana muhalefet partisinin DHKP-C'li alçaklar tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcımızın ismini taşıyan Adalet Sarayı’nın önünde, elinde asker, polis kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdığını" öne sürmüştü.

"Her şey çok sakin bir şekilde gerçekleşti"

Bu açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten yanıt geldi. Zeybek, Çağlayan Adliyesi'nde herhangi bir saldırı olmadığını belirterek, "Emniyet güçleriyle Cumhuriyet Halk Partisi ve üyeleri arasında herhangi bir problem çıkmadı. Her şey çok sakin bir şekilde gerçekleşti" dedi. Zeybek, sürecin başından itibaren olayın içinde olduğunu vurgulayarak, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu otobüs etrafındaki engellerin polisle görüşerek kaldırıldığını söyledi.

"Ya hep beraber ya hiçbirimiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdikten sonra açıklama yapmak için bulunduğu alanda gerginlik yaşanmıştı. Polis, İmamoğlu’nun otobüsünün önünü TOMA ile kesmiş ve halkın otobüse yaklaşmasına engel olmuştu. Bu durum, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla protesto edildi. Polis, biber gazıyla müdahale ederken, CHP yöneticileri sağduyu çağrısı yaparak hem halkı hem de emniyet güçlerini sakinleştirmeye çalıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olduklarını belirterek, "Biz, Türk polisiyle karşı karşıya gelmeyecek bir partiyiz. Provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.