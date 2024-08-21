CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanlığı Plan Bütçe Komisyonu'nda hazırlanan 2024 yılı bütçesinde çiftçiye verilen mazot desteğinin 16 milyar lira olarak belirtildiğine dikkat çekti. Gürer, “Çiftçimiz şu anda mazot desteği alıyor, ancak Türkiye'de tarımda kullanılan 3 milyar litre mazot için çiftçiden ÖTV ve KDV olarak 43 milyar lira alınıyor. Bu destek yeterli mi?” dedi. Gürer, çiftçilere kırmızı mazot verilmesi ve ÖTV ile KDV'nin kaldırılması gerektiğini vurguladı: “16 milyar lira destek vermek yerine, vergileri kaldırın; çiftçi 43 milyar liralık bir avantaj elde etmiş olur.”

"TÜİK gerçeği yansıtmıyor"

Gürer, gübre fiyatlarındaki artışa da dikkat çekti ve yerli gübre fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından çiftçilerin sübvanse edilmesi gerektiğini söyledi. TÜİK'in gübre artış oranlarını yüzde 53 olarak açıkladığını ancak gerçek artışın yüzde 100’ün üzerinde olduğunu belirterek, bu hesaplamalara sert eleştirilerde bulundu.

Domates üretimi plansız

Domates üretiminde yaşanan sorunlara da değinen Gürer, Türkiye’nin 14 milyon ton domates üretimiyle dünyada ilk beşte yer aldığını, ancak salça ihracatının sınırlanması nedeniyle çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti. Gürer, "Doğru bir planlama olsaydı, bu sorunlar yaşanmazdı" dedi.

Patates üreticilerine uyarı

Patates üretiminde yaşanan sorunları da gündeme getiren Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçilere alım garantisi vermesi gerektiğini söyledi. Gürer, “Yazlık patatesin Ekim ayında sorun olacağı belli. Devletin bu konuda çiftçinin yanında olması gerekiyor” diye konuştu.

Süt ve hayvancılıkta büyük kriz

Çiftlik ilçesinde veteriner hekim Fatih Öztürk'ün aktardığı sorunlara da yer veren Gürer, süt ve hayvancılık sektöründe ciddi bir kriz yaşandığını, süt fiyatlarının düşmesiyle birlikte süt ineklerinin kesime gittiğini belirtti. Gürer, bu durumun ileride Türkiye’de hayvan açığına yol açacağını ve bu konuda acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

"Aracılar çiftçiyi sömürüyor"

Son olarak, çiğ süt üreticilerinin sorunlarına değinen Gürer, aracılık sisteminin süt fiyatlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Aracıların sütü alıp sanayiciye kar koyarak sattığını belirten Gürer, bu sistemin çiftçiyi zor durumda bıraktığını ifade etti.