CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, şeker pancarı alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, açıklanan fiyatların çiftçilerin beklentilerinin altında kaldığını belirtti. Gürer, "Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2375 lira olarak açıklandı, ancak çiftçinin beklentisi 2500 liraydı. Ne yazık ki umdukları fiyat verilmedi" dedi.

Maliyet Artışları Karşısında Fiyatlar Yetersiz

Alım fiyatlarındaki artışın yetersiz olduğunu belirten Gürer, tarımsal girdi maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini ifade etti. “Buğdayda yüzde 12, arpada yüzde 3, şeker pancarında ise yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Ancak tarımsal girdi maliyetleri bir yılda yüzde 41 artış gösterdi. Alım fiyatlarının bu artışlara karşılık vermediğini görüyoruz. Şeker pancarı fiyatının en az 2500 lira olması gerekiyordu” dedi.

Şeker Pancarı Üreticisinin Avantajı Ne?

Diğer tarımsal ürünlerde çiftçilerin tarlada kalan ürünleri nedeniyle büyük kayıplar yaşadığını belirten Gürer, şeker pancarı üreticisinin nispeten daha şanslı olduğunu söyledi. "Şeker pancarı üreticisi ürününü fabrikaya verebilecek, bu bir avantaj. Ancak alım fiyatlarının beklentinin altında kalması üreticinin memnuniyetsizliğini artırdı" ifadelerini kullandı.

Sanayi Kazanıyor, Çiftçi Kaybediyor

Gürer, şeker fiyatlarındaki artışın sanayicilere yarar sağladığını ancak çiftçilerin bu artışlardan yeterince faydalanamadığını belirtti. "Şeker fiyatındaki artışlar sanayi kesimine kazandırıyor; melas, küspe ve alkol gibi yan ürünlerde sanayi kazanırken çiftçi kaybediyor. Üreticinin hakkı olan fiyat verilmedi" diye konuştu.

Çiftçilerin sökümlere başladığını ve alım kampanyasının devam ettiğini belirten Gürer, şeker pancarı üreticilerinin tüm çabalarına rağmen emeğinin karşılığını tam olarak alamadığını vurguladı.