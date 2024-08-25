Chp’li Gürer, Tapu Ve Ikamet Sorunlarını Gündeme Taşıdı

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin köylerinde yaşanan tapu ve ikamet sorunlarına dikkat çekti. Gürer, köylerine geri dönmek isteyen ancak 5 yıl ikamet zorunluluğu nedeniyle ev yapamayan vatandaşların yaşadığı zorlukları gündeme taşıdı.

Köyde ikamet şartına vatandaştan tepki

Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı köyünü ziyaret eden CHP’li Gürer, köylülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Köylü kadınlar, köylerine geri dönmek istediklerini ancak 5 yıl ikamet zorunluluğu nedeniyle ev yapamadıklarını ifade etti. Bir köylü, "Ev yapmak için köyde 5 yıl ikamet etmemiz gerekiyor. Ama evim yok ki burada nasıl ikamet edeyim?" diye sordu. Başka bir köylü kadın ise, kaynanasıyla ortak bir evde kalmak zorunda olduklarını belirterek, "4 kişiyiz, sırayla gelip kalıyoruz. Kendi evimizi yapmak istiyoruz ama ikamet şartı yüzünden bu mümkün olmuyor" dedi.

Gürer, tapu ve kadastro süreçlerinde de önemli sorunlar yaşandığını belirtti. Birçok köyde tapu kayıtlarının yanlış kişilere geçtiğini vurgulayan Gürer, “İtiraz süresi içinde başvuru yapılmadığı için tapular başkalarının üzerine kaydedilmiş. Bu konularda yeniden çalışma yapılması şart” diye aktardı.

Kırsala dönüş kolaylaştırılmalı

CHP Niğde Milletvekili Gürer, köylülerin taleplerini destekleyerek kırsala dönüşün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Gürer, "Köyüne geri dönmek isteyen vatandaşlar, ikamet zorunluluğu nedeniyle ev yapamıyor. Bu yasaların değiştirilmesi gerekiyor. Köydeki nüfus kütüğüne kayıtlı olan herkesin, köyde ev yapma hakkı olmalı" diye konuştu. Gürer, ayrıca kırsalda tarımla uğraşmak isteyen kadın ve gençlere devletin Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği sağlamasını da önerdi.

"Tapu kadastro sorunları çözülmeli"

Niğde’nin birçok köyünde tapu kadastro sorunlarının devam ettiğini belirten Gürer, "Bazı köylerde tapu düzenlemeleri itiraza neden olacak kadar ciddi sorunlar yaratıyor. Hakkı olanın arazisini geri alabilmesi için ilgili bakanlık yeniden bir değerlendirme yapmalı" diye belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerleşim alanları tespit edilirken köyde ikamet zorunluluğu yerine, köy nüfusuna kayıtlı olanların esas alınması gerektiğini savundu. Ayrıca, yıllardır süregelen tapu kadastro sorunlarının çözümü için mecliste kanuni düzenleme yapılması gerektiğini ekleyerek sözlerini noktaladı.