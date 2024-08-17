CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ovacık, Hüsniye, Eminlik köyleri ile Kemerhisar Kasabası'nda çiftçileri ziyaret etti. Köy kahvelerinde bir araya geldiği çiftçiler, yer altı sularının çekilmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle büyük bir darboğaza sürüklendiklerini dile getirdi.

Tarım tehdit altında

Gürer, çiftçilerin yüksek maliyetler ve düşük ürün fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiğini vurguladı. Özellikle bu yıl su sorunlarının ürün verimliliğini ciddi şekilde etkilediğini belirten Gürer, "Bölgede tarımsal desteklerin yetersizliği, çiftçilerin işini daha da zorlaştırıyor. Su kaynaklarının azalması ve toplulaştırma eksiklikleri ise tarımı tehdit ediyor" dedi.

Su sorunu büyüyor

Bölgedeki üreticilerin geçim kaynağının tarım olduğunu ifade eden Gürer, “Buğday, arpa, pancar, lahana, fasulye ve mısır gibi ürünler köylerde yetiştiriliyor. Ancak bu yıl kuraklık ve yetersiz sulama suyu nedeniyle büyük bir kriz yaşanıyor. Yer altı suları çekiliyor, suya erişim zorlaşıyor ve maliyetler artıyor. Elektriğe yapılan zamlar da bu durumu daha da kötüleştiriyor. Tüm bu sorunlar, üretimi adeta imkansız hale getiriyor” diye konuştu.

Ürünler tarlada kaldı

Ziyareti sırasında çiftçilerin yaşadığı zorlukları dinleyen Gürer, su yetersizliği nedeniyle birçok ürünün tarlada kaldığını ifade etti. Çiftçiler, “Ekim yaptık, ancak su az olduğu için ürünlerimiz kurudu. Lahana gibi bazı ürünler 3 liraya satılıyor, ancak maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. Durumumuz çok kötü” şeklinde konuştu.

Destekler yetersiz

Çiftçiler, devletten yeterli destek alamadıklarını belirterek, "Lahana üreticisi olarak herhangi bir destek almıyoruz. Silajlık mısır için destek var ama diğer ürünler için yok" dediler. Toplulaştırma eksiklikleri nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydolamayan çiftçiler, “Tarlalarımız miras yoluyla bölündü, çoğu tapu hisseli olduğu için ÇKS'ye kayıt yaptıramıyoruz” diyerek sorunlarını dile getirdiler.

Su kaynakları azalıyor

Bölgeye dışarıdan gelen yatırımcıların yerel çiftçilere zarar verdiğini belirten köylüler, "Su ve elektrik kaynaklarımız dışarıdan gelenler tarafından tüketiliyor, bu durum geçim kaynaklarımızı tehdit ediyor" dediler. Çiftçiler, yerel tarım arazilerinin dışarıdan gelenlere kiralanmasının su kaynaklarını daha da azalttığını ifade etti.

Türkiye'nin tarım politikası yeniden planlanmalı

Gürer, Türkiye'de tarımın sürdürülebilirliği için kamucu bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini savundu. "Su kaynaklarımızı doğru kullanmadık, vahşi sulama yöntemleriyle suyumuzu israf ettik. Kuru tarım yapılan alanlarda verim düşüklüğü yaşanıyor ve tarım biterse, gıda arz açığı daha da büyüyecek. Türkiye’nin tarım politikası yeniden planlanmalı ve kooperatifçilik güçlendirilmelidir" diye konuştu.