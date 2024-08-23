Gürer, Meclis'e sunduğu soru önergesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş.'de hizmet alımıyla çalışan personel sayısından, kadro ve ücret iyileştirmelerine kadar birçok sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle esnek çalışma modeline yönelik eleştirilerini dile getiren Gürer, iş güvencesi ve kıdem tazminatı haklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu'na Yöneltilen Sorular

CHP'li Gürer'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na yönelttiği sorular şu şekilde sıralandı:

“TCDD Taşımacılık A.Ş'de hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel sayısı kaçtır?

Lojistik memurlarla aynı işi yapan fakat hizmet alımı ile çalıştırılan personelin kadro ve ücret iyileştirmesi için bir çalışma yapılacak mıdır?

Lojistik hizmet alım personeli olarak kuruma güvenlik görevlisi, gişe görevlisi ve YHT hostesleri olarak çalışan sayısı kaçtır?

Kadroya alınmaları için bir çalışma var mıdır?

Lojistik memur sayısı kaçtır ve lojistik memurlar için Özlük haklarının iyileştirmesi ile ilgili bir çalışma yapılacak mıdır?”

Bakan Uraloğlu'ndan Yanıt: Kadro ve ücret iyileştirmesi yok

Bakan Uraloğlu, Gürer'in sorularına yanıt vererek, TCDD Taşımacılık A.Ş.'de hizmet alımı yoluyla 1.857 personelin çalıştığını belirtti. Lojistik hizmet alımı kapsamında ise 85 lojistik görevlisi, 95 güvenlik görevlisi, 402 gişe görevlisi ve 155 YHT host ve hostesi bulunduğunu ifade etti. Bakan, bu personelin kadroya alınması veya ücretlerinin iyileştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Adalet duvarı çatırdıyor

Gürer, Bakan Uraloğlu'nun yanıtını eleştirerek, "Emekçilerin haklarının görmezden gelinmesi adalet duygusunu zedelemekte ve çalışma barışını bozmakta. Eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır," dedi.

İşçi haklarını zayıflatacak düzenlemelerden kaçınmalı

Gürer, ayrıca esnek çalışma modelinin masum bir uygulama olmadığını belirterek, bu tür düzenlemelerin iş güvencesi ve kıdem tazminatı olmadan tartışılamayacağını vurguladı. "Enflasyonun yükü emekçinin sırtına vurulmuşken, işçi haklarını zayıflatacak düzenlemelerden kaçınılmalı," ifadelerini kullandı.