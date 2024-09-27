CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’de kışlık patates hasadının başladığını ancak çiftçilerin tüccarların tarlada alım yapmaması nedeniyle ürünlerini depolamak zorunda kaldığını açıkladı. Gürer, küresel iklim değişikliğinin birçok üründe erken olgunlaşmaya sebep olduğunu ve bu durumun patates üreticilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Çiftçiler Depoya Yöneldi

Ömer Fethi Gürer, “Tüccarlar bölgeye geliyor ancak verdikleri fiyatlar maliyetin altında. Kamu bu sürece acilen müdahale etmeli. TMO, TÜRKŞEKER ve Tarım Kredi Kooperatifleri devreye girerek maliyet ve makul karla alım yapmalı. Çiftçi hasada başladı, ancak tüccarın düşük fiyat vermesi nedeniyle ürünlerini depolamaya başladı. Siyasi iktidar çiftçinin deposunu doldurmayı başardı ama ortada alıcı yok” dedi. Gürer, çiftçilerin depoladığı patateslerin, 6 aylık süre sonunda büyük bir zarar riski taşıdığını da vurguladı.

Kamu Desteği Şart

Patates üreticilerinin çaresiz kaldığını belirten Gürer, devletin devreye girerek çiftçiye destek olması gerektiğini söyledi. Tarım Kredi Kooperatifi ve Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumların acilen alıma başlaması gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde çiftçinin ciddi zararla karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.

"Maliyet 6-7 Lira, Tüccar 3 Lira Veriyor"

Niğde'deki patates üreticilerinden Cesim Battal, patates hasadını yaptıklarını ancak tüccarların düşük fiyat vermesi nedeniyle ürünlerini depoya kaldırmak zorunda kaldıklarını belirtti. "Maliyetimiz 6-7 lira, ancak tüccar 3 lira teklif ediyor. Böylece zarar ediyoruz. Arazimizi kiraladık, işçilik, gübre, mazot derken her şey maliyeti artırıyor. Fiyatlar bu şekilde devam ederse, depoya koyduğumuz ürünle ayakta durmaya çalışacağız" dedi.

Büyük Şehirlerde Fiyatlar Yüksek, Çiftçi Kazanamıyor

Gürer, büyük şehirlerde patatesin çok daha yüksek fiyatlarla satıldığını ancak üreticinin kazanç sağlayamadığını ifade etti. “İstanbul ve Ankara’da patates 20-30 liraya satılıyor, fakat çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor. Kamu bu duruma müdahale etmezse, çiftçinin durumu daha da kötüye gidecek” dedi.

"Patates Depoda Çöp Olacak"

Ömer Fethi Gürer, patates üretiminin 1999 yılında 6,5 milyon ton olduğunu, ancak geçtiğimiz yıl bu rakamın 5,5 milyon tona düştüğünü belirtti. Nüfus artışına rağmen üretimin azalmasının büyük bir problem olduğunu vurgulayan Gürer, "Patates depoda çöp olma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer üreticinin sorunlarına çözüm bulunmazsa, tüketici de bu durumdan olumsuz etkilenecek" şeklinde konuştu.