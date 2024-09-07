CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelinde artan orman yangınlarına dair hazırladığı soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan gelen yanıtları eleştirerek gündeme damgasını vurdu. Gürer, yangınların sayısının, hangi illerde ne kadar alanın zarar gördüğünün ve yangınların çıkış nedenlerine dair detayların açıklanmadığını ifade etti. Gürer’e göre, mevcut tedbirler yetersiz kalıyor ve Türkiye’nin orman yangınlarına müdahale kapasitesi artırılmalı.

Araç ve ekipman kapasitesinde artış var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gürer'in yönelttiği sorulara yanıt vererek, Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan ekipmanların arttığını söyledi. Yumaklı, 2024 yılı itibarıyla yangınlarla mücadelede 105 helikopter, 27 uçak, 14 İnsansız Hava Aracı (İHA), 1.686 arazöz, 2.655 ilk müdahale aracı ve 776 gözetleme kulesinin görevde olduğunu belirtti. Ayrıca, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) sayesinde yangın risklerinin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre, yangınlarla mücadelede 15.500 yangın işçisi, 4.000 teknik personel, 5.500 orman muhafaza memuru ve yaklaşık 130 bin gönüllü görev alıyor. Ayrıca, yangınlarla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarının daha etkili olması için 4.744 havuz ve göletin kullanıma hazır hale getirildiği de belirtildi.

Gürer: “Yangınların çıkış nedenleri ve zarar verilen alanlar hakkında bilgi yok”

Ancak CHP'li Gürer, Bakan Yumaklı’nın verdiği yanıtları yetersiz bulduğunu ifade etti. Gürer, yangınların çıkış nedenlerine dair net bir bilgi verilmediğini ve yangınların yol açtığı zararların detaylandırılmadığını vurguladı. Gürer’in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

> “Bakanlık, sorularımıza detaylı yanıtlar vermekten kaçınıyor. Yangınların çıkış nedenleri, yanan alanların büyüklüğü ve hangi illerde ne kadar zarar verildiği gibi kritik sorular yanıtsız bırakılmış. Mevcut araç ve ekipman sayısındaki artışa rağmen ormanlarımızı koruma noktasında hâlâ yetersiziz. Bu yıl da binlerce dönüm orman alanı yangınlarla yok oldu.”

Gürer, yangınların neden çıktığına ve hangi bölgelerde en çok zararın yaşandığına dair daha şeffaf ve açık bilgilere ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca, mevcut stratejilerin yangınları önleme konusunda yeterli olmadığını savundu.

Yangınlarla mücadelede strateji ve teknolojik yatırımlar

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise yangınların önlenmesi ve risklerin azaltılması için çeşitli stratejilerin uygulandığını belirtti. MEUS sistemi sayesinde yangın çıkma olasılığının yüksek olduğu bölgelerin önceden tespit edildiğini ve bu sayede yangınlarla mücadele ekiplerinin hızlı bir şekilde harekete geçirildiğini ifade etti.

Ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve mobil gözetleme kuleleriyle ormanların 7/24 izlenmesi gibi teknolojik çözümlerle yangın riskinin azaltılmaya çalışıldığına dikkat çeken Yumaklı, karar destek sistemi ve yangın davranış modelinin aktif olarak kullanıldığını söyledi.

“Daha etkili ve kapsamlı stratejilere ihtiyaç var”

Gürer, yangınların çıkış nedenlerine dair detaylı analizlerin yapılmasının, alınacak önlemler açısından hayati olduğunu vurguladı. Yangınlara müdahalede teknolojinin kullanılması ve araç sayısının artırılması önemli olsa da, bunların tek başına yeterli olmadığını belirten Gürer, “Orman yangınlarını önlemek için daha kapsamlı stratejilere ihtiyaç var. Özellikle yangınların sık yaşandığı bölgelerde daha yoğun önlemler alınmalı ve halk bilinçlendirilmelidir” dedi.

Orman yangınlarıyla mücadelede farkındalık çalışmaları

Bakan Yumaklı, farkındalık çalışmalarına da değinerek, Türkiye genelinde 14.617 köyde yaklaşık 300 bin köylüye orman yangınlarına dair eğitimler verildiğini, okullarda ve çeşitli etkinliklerde de halkın bilinçlendirildiğini ifade etti. Ayrıca, yangınların önlenmesi için yol kenarlarında bakım çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre, yangınların çıktığı bölgelerde hızlı müdahale edebilmek için 1.600 farklı noktada arazöz ve müdahale ekipleri hazır durumda bekletiliyor.

“Ormanlar yok olurken daha fazlası yapılmalı”

Gürer, bu tedbirlere rağmen yangınların önlenemediğini ve ormanların büyük zarar gördüğünü belirterek, “Ormanlarımız yanarken, daha fazla yatırım ve daha etkin stratejilerle yangınların önüne geçmeliyiz. Bakanlık bu konuda daha açık ve şeffaf olmalı, alınacak önlemler kamuoyuyla paylaşılmalı” şeklinde konuştu.