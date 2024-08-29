CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyü’nde mısır üreticileriyle bir araya gelerek, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) mısır alım fiyatını en az 10 TL ve 1 TL destekle birlikte toplamda 11 TL olarak belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Hasat başladı, fiyatlar belirsiz

Gürer, Çukurova’da mısır hasadının başladığını, ancak Niğde’de hasadın yaklaşmakta olduğunu ifade etti. TMO’nun henüz alım fiyatını açıklamamasının çiftçiler arasında endişe yarattığını belirten Gürer, artan girdi maliyetleri göz önüne alındığında mısır alım fiyatının en az 10 TL olarak belirlenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Aksi halde, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da mısır üretiminde ciddi bir düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti.

İthalat artışı tehlikesi

Gürer, mısır ithalatındaki artışa dikkat çekerek, üretimdeki düşüşün ithalatı daha da artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Son iki yılda Türkiye'nin 4 milyon ton mısır ithal ettiğini hatırlatan Gürer, geçen yıl mısır fiyatında yalnızca yüzde 5 artış yapıldığını ve çiftçilerin 6.000 TL’den mısır sattığını ifade etti. Bu yıl ise çiftçilerden gelen beklentinin, danelik mısır için en az 10 TL alım fiyatı ve 1 TL destekle toplamda 11 TL olduğu yönünde olduğunu belirtti.

Girdi maliyetleri endişe verici

Mısır üreticileri, artan girdi maliyetlerinin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade ettiler. Çiftçi Recep Kahraman, "Mısır ekenlerin sayısı azalıyor. Bu yıl eken kazanamazsa gelecek yıl ekmeyi düşünmeyecek," dedi. Üreticilerin gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerinin yüzde 50’den fazla arttığını kaydeden Kahraman, "Bir traktörün maliyeti mazota bağlı olduğu için çiftçiler zor durumda," şeklinde konuştu.

Bir diğer üretici Emin Baştürk de benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Mısırın maliyeti 10 lirayı buluyor. Alım fiyatının en az 11 lira olması gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Devlet desteklemeli önlem gerekli

Gürer, mısır hasat sürecinin devam ettiğini, ancak pazarda geçen yılki fiyatların geçerli olduğunu ve tüketimin azaldığını vurguladı. "Vatandaşın alım gücü düşünce, mısır gibi ürünler daha az tüketiliyor," diyen Gürer, Türkiye'nin yerli üreticiyi desteklemesi gerektiğinin altını çizdi. TMO’nun mısır alım fiyatını bir an önce açıklaması gerektiğini belirten Gürer, "Çiftçiler tüccara mahkum durumda. Kamu devreye girmeli," dedi..