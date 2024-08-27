Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite öğrencileri kayıt sürecini tamamladı. Ancak bugün gelinen nokta da yüksek enflasyon karşısında çaresiz kalan öğrenciler aldığı KYK burs ve kredilerle doğru düzgün menemen bile yapamıyorlar” dedi.

Ülkede üniversite öğrencisi olmanın ilk şartının menemen yapmayı öğrenmek olduğunu ifade eden CHP’li Karakoz “Ağustos ayı fiyatlarına baktığımızda domatesin kilosu 30 lira, sivri biberin kilosu 40 lira, kuru soğanın kilosu 20 lira, Zeytinyağının litresi 400 lira ve yumurtanın da tanesi 3 lira 50 kuruştur. Bu fiyatlar üzerinden üniversiteli bir genç menemen yapmayı düşündüğünde kendisine verilen KYK burs ve kredilerinin menemen yapmaya bile yetmediğini görüyor” ifadelerini kullandı.

Tek kişilik bir öğün menemenin maliyeti 65 lira 50 kuruş

CHP’li Evrim Karakoz; “Tek kişilik soğanlı bir menemen yapmak için üç yumurta, üç domates, bir kuru soğan 3-4 tane sivri biber, yeterince zeytinyağı kullandığınızda ve yanına da bir ekmek aldığınızda menemenin maliyeti ortalama 65 Lira 50 kuruş oluyor. Dolayısıyla bir üniversite öğrencisi öğlen yemeğini yemeden geçiştirse ve sadece sabah-akşam iki öğün menemen yapsa günlük maliyeti 131 lirayı, aylık ise 3 bin 930 lirayı buluyor” diye konuştu.

Karakoz’un bir kişilik menemen için ürün fiyatlarıyla yaptığı hesaplama şöyle:

Domates 30 lira (Üç adet 15 lira) Sivri biber: 40 lira (100 gramı 4 lira) Kuru soğan: 20 lira (Bir adet 4 lira) Yumurta: 3.5 lira. (Üç adet 10.5 lira) Zeytinyağı: Litresi 400 lira (55 gram 22 lira) CHP'li Erden Köybaşı: "Her şeyi 30 Ağustos Zaferine borçluyuz" Tuz, karabiber… Ekmek: 10 lira (Bir adet) Genel toplam: 65,5 lira

“KYK burs ve kredileri en az yüzde 50 zamlanmalıdır”

CHP’li Karakoz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinde tek kişilik bir menemenin maliyetinin 7 lira 7 kuruş, 2022 yılı Ağustos ayında 19 lira 70 kuruş olduğunu hatırlatırken, 2024 yılına gelindiğinde aynı ölçülerle yapılan menemenin maliyetinin yüzde 232 artarak 65 lira 50 kuruş olduğunu ifade etti.

Burs ve kredi miktarlarıyla ilgili bilgi veren Karakoz, “Lisans öğrencileri için 2 bin lira; yüksek lisans öğrencileri için 4 bin lira ve doktora öğrencileri için 6 bin lira verilen burs ve kredi miktarlarına mutlaka zam yapılmalıdır. Eğer zam yapılmazsa öğrenciler bu maliyetler karşısında bu yıl menemen bile yiyemeyecekler” dedi.

Yıllara göre menemenin maliyetleri

2018 yılındaki maliyet 7 Lira 7 kuruş

Ağustos 2018’de domatesin kilosu 6 lira, sivri biberin kilosu 6 lira, kuru soğanın kilosu 3 lira zeytinyağının litresi 29 lira 80 kuruş, yumurtanın tanesi 53 kuruş ve ekmek 1 lira 50 kuruştu.

2022 yılındaki maliyet 19 Lira 70 kuruş

Ağustos 2022’de domatesin kilosu 13 lira, sivri biberin kilosu 10 lira, kuru soğanın kilosu 7 lira, Zeytinyağının litresi 81 lira ve yumurtanın tanesi 2 lira 50 kuruş ve ekmek 5 liraydı.

2024 yılındaki maliyet 65 Lira 50 kuruş

Ağustos 2024’de domatesin kilosu 30 lira, Sivri biberin kilosu 40 lira, kuru soğanın kilosu 20 lira, zeytinyağının litresi 400 lira, yumurtanın tanesi 3 lira, 50 kuruş ve ekmek 10 lira.