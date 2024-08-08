Chp’li Karakoz İncir Desteklenmeli

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Germencik'te incir üreticileriyle bir araya gelerek tarımsal desteklerin yetersizliğine dikkat çekti. Karakoz, incirin tarımsal destek kapsamına alınması gerektiğini belirterek, "İncir üreticisi zor durumda, maliyetler yüksek. Tarımsal desteklerde incirin adı yok. Bu durum acilen düzeltilmeli ve milli bir tarım politikası oluşturulmalıdır" dedi.

Evrim Karakoz, TARİŞ'in alım fiyatlarını bir an önce belirlemesi gerektiğini vurgularken, açıklanacak fiyatların üreticilerin emeğini karşılayacak seviyede olmasını talep etti. Karakoz, "TARİŞ'in açıklayacağı fiyatlar, üretici tarafından kabul edilebilir olmalı. Üreticinin emeği karşılıksız kalmamalı" ifadelerini kullandı.

"Alım fiyatı en az 200 TL olmalı"

CHP’li Karakoz, TARİŞ'e çağrıda bulunarak, alım fiyatlarının hemen açıklanmasını istedi. Geçen yılki gibi Eylül ayına bırakılmaması gerektiğini belirten Karakoz, "Fiyat açıklarken siyasileri değil, üreticileri dinleyin. Yüksek üretim maliyetleri karşısında üreticinin beklediği fiyat en az 200 TL’dir. Bu sese kulak verin ve alım fiyatlarını bu seviyenin altında açıklamayın" diye konuştu.