CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, 2024 Küresel Servet Raporu’nu referans göstererek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelttiği soru önergesiyle, AK Parti hükümetlerinde görev yapmış dolar milyoneri isimleri sordu. Karakoz’un önergesi, AK Parti döneminde Başbakanlık, Bakanlık ve Belediye Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş kişilerin zenginleşmesi hakkında bilgi talep ediyordu.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önergeyi işleme almayarak milletvekillerinin denetim yetkisine engel oldu. Karakoz, bu duruma tepki göstererek, "Zenginleşen AKP'lileri öğrenmek kişisel soru değildir" dedi. Karakoz, bu durumu kamuoyuyla paylaştı ve TBMM Başkanı’nın tarafsız olmadığını iddia etti.

"Kişisel bir soru olarak değerlendirilmemeli"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu adımının, ilgili kişileri koruma amacı taşıdığını öne süren Karakoz, “AKP hükümetlerinde görev almış kişilerin zenginleşmesini öğrenmenin kamuoyunu ilgilendirdiğini ve bunun kişisel bir soru olarak değerlendirilmemesi gerektiğini" vurguladı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “Biz TBMM Başkanı’nın tarafsız olmadığını zaten daha önce verdiği kararlardan biliyorduk. Ancak AKP döneminde görev yapmış Başbakan, Bakan, Milletvekili ve Belediye Başkanları’nın korumalığını yaptığını bilmiyorduk. Aslında TBMM Başkanı bu soruyu kabul etmemekle adı geçen makamda görev alan kişileri zan altında bırakmıştır” çıkışını yaptı.