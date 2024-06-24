Görüşme, saat 10.00'da başladı ve Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya'nın da katılımıyla sürdü. Görüşmenin sonunda Karatepe, kırmızı bir dosya ile ayrıldı ve basına açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin öne çıkan başlıkları

Asgari ücret zammı Karatepe, asgari ücrete zam yapılmamasını şiddetle reddettiklerini belirtti.

Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu Bakan Şimşek'e iletti. Ekonomik öneriler Karatepe, önerilerini dört ana başlık altında sunduklarını ifade etti.

Detaylar açıklanmasa da ekonomik reformlar ve iyileştirme adımlarının görüşüldüğü belirtildi.

Toplantının önemi

Toplantı, hükümet ve muhalefet arasında ekonomi politikaları üzerine yapılmış önemli bir istişare olarak değerlendirildi. Görüşmenin uzun sürmesi, ele alınan konuların detaylı ve derinlemesine tartışıldığını gösteriyor.

CHP'nin ekonomik yaklaşımı

CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu olan Karatepe, partinin ekonomi politikalarına yönelik önerilerini ve eleştirilerini resmi bir platformda sunma fırsatı buldu. Asgari ücret zammı konusundaki kararlı tutumları, ekonomik adalet ve sosyal refah açısından önemsedikleri noktaları vurguluyor.