CHP’li Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir mektup gönderdi. Kayhan, 14 kişilik koğuşlarda 70 kişinin kaldığını ve sağlıksız koşullarda nefes almakta zorlandıklarını dile getirerek, “Bu zulüm nedendir?” diye sordu.

“Nefes alamaz durumdayız”

Adıyaman Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan ve 8 Temmuz’da tutuklanan Ceyhan Kayhan, yaklaşık iki aydır Silivri L Tipi Cezaevi’nde bulunuyor. Kayhan, iddianamenin hâlâ yazılmadığını belirterek sürecin kasıtlı olarak uzatıldığını öne sürdü.

Kayhan, kaleme aldığı mektupta 14 kişilik koğuşlarda 50, bazı koğuşlarda ise 70 kişinin tutulduğunu ifade etti. “Nefes alamaz durumdayız, sağlıksız koşullarda yaşıyoruz” diyen Kayhan, cezaevindeki yoğunluğa dikkat çekti.

“Bu neyin kini?”

Kayhan, iktidara Nazım Hikmet’in “Esir düşmek mesele değil, bütün mesele esir olmamakta” sözleriyle seslendi. Mektubunda, “Bu neyin öfkesi, neyin kini? Bu zulüm nedendir?” ifadelerini kullandı.

Siyasi geçmişi

Ceyhan Kayhan, Muhittin Selvitopu döneminde Karabağlar Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha önce CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı da yapan Kayhan, son yerel seçimlerde Adıyaman Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev aldı.