CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Roman vatandaşların sorunlarını TBMM’ye taşıdı. “Roman çocuklar arasındaki bodurluk oranı Türkiye genelinin iki katı daha yaygın, bebek ölüm hızı Türkiye genelinin iki kat üzerinde. Aslında dışarıdan baktığınızda 9-8’lik gözüken hayatların, yönetenler sayesinde 0-0’lık olduğunu kabul edip Romanlara insanca bir yaşam sağlamamız gerekiyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulunda Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün Türkiye’de Roman Nüfus Araştırma raporunun sonuçlarını paylaştı. Hacettepe Üniversitesi "Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye’de Roman Nüfus Araştırma Raporuna" değinen Kılıç, “Bu rapor Roman yurttaşlarımızın karşılaştığı zorlukları ve fırsat eşitsizliklerini detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğitim, istihdam, sağlık, barınma ve sosyal yardım alanlarında yaşanan ayrımcılık ve yoksulluk döngüsünü ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“Romanlar arasında bebek ölümleri çok fazla”

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye’de Roman Nüfus Araştırma raporuna göre beş yaş altı Roman çocuklar arasında, kronik beslenme yetersizliğinden kaynaklı ortaya çıkan bodurluğun, Türkiye genelinde aynı yaş grubunda yer alan çocuklara göre yaklaşık iki kat daha yaygın olduğu tespit edildi. Romanlar arasında bebek ölümlerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi:

“Romanlar arasında bebek ölümleri Türkiye genelinden 2,2 kat daha yüksek. Çarpıcı bir sonuç daha var. Romanların Türkiye geneline göre altı yıl daha kısa yaşadığı görülmektedir. Ayrıca çok acı ki Roman kadınların yüzde 48’i çocuk yaşta evlenmektedir. Bu oran Türkiye genelinde ise yüzde 15’dir. Yüzde 15’e bile felaket bir rakam diye bakarken, mücadele ederken, yüzde 48’e göz kulak tıkamak insanlık dışıdır. Roman kadınların yüzde 52’si eğitimsiz ya da ilkokul terk iken Türkiye geneli bu ortalama yüzde 21’dir. Roman kadınların sadece yüzde dördü lise ve üstü eğitime sahiptir. Bu vahim bir durumdur.”

“Romanlar yüzyıllardır ötekileştirmeye maruz kalıyor”

Kılıç, Roman vatandaşların sorunlarını; eğitimdeki engeller, istihdamdaki duvarlar, sağlıkta yaşanan adaletsizlikler, barınma ve sosyal yardım alanlarında yaşanan ayrımcılık olarak sıraladı. Roman vatandaşların Mecliste kendini temsil edemediğini hatırlatan Kılıç, “Son dönemde gündem çok yoğun ülkenin çok sorunu var ancak ülkemizde dezavantajlı bir kesim var ve bu kesim yüz yıllardır ayrıştırmaya, ötekileştirmeye maruz kalıyor. Evet değerli arkadaşlar Roman vatandaşlarımızdan bahsediyorum… Geçen dönem parlamentoda zaman zaman tatlı atışmalarına şahit olduğumuz iki milletvekili arkadaşımız vardı. Bu dönemde temsil edilmiyorlar ama biz Roman vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.