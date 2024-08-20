15 Ağustos'ta İzmir’de başlayan orman yangınları, yerel üreticileri ve hayvanları ağır şekilde etkiledi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yangınların yol açtığı yıkımı ve bölgedeki durumu yerinde inceledi. Kılıç, "Yangınlar, 27 ilçede 1600 hektar ormanlık alanı etkiledi. 78 kişi yangından etkilendi, 43 bina ve 45 bağımsız bölgede hasar oluştu" dedi.

Gediz Elektrik özelleştirmeden bu yana her faciada

Yangınlar, 15 Ağustos’ta Karşıyaka’daki Yamanlar Karatepe mevkiinde başladı ve kısa sürede 249 yangın olayına dönüştü. Bu yangınların 21’i ormanlık, 132’si ise otluk alanlarda meydana geldi. Kılıç, birçok yetiştiricinin hayvanlarının telef olduğunu ve meralarının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Kılıç, yangınların sebepleri arasında elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımların etkili olduğunu belirtti. "Gediz Elektrik, özelleştirmeden bu yana her faciada adı geçen bir şirket haline geldi. Bu durum, iktidarın özelleştirme politikalarının bir sonucudur" dedi.

İzmir'deki ormanlara sahip çıkılacak

Yangının büyümesinin ardından yerel yönetimlerin devreye girdiğini vurgulayan Kılıç, "Tarım ve Orman Bakanı, yerel müdahaleleri yeterli görmedi. Ancak yerel yönetimler, itfaiye ekipleriyle yangına müdahale etti" diye ekledi. İzmir'e, 10 ilden 41 araç ve 113 personel desteği geldi. Yangın sonrası yanan alanların imara açılması, İzmirlilerin en büyük kaygısı. Anayasanın 169. Maddesi, yeni ormanların yetiştirilmesini hükmediyor. Ancak Kılıç, Türkiye’de yanan ormanların imara açıldığını belirterek, "İzmir'deki orman alanlarına sahip çıkacağız" dedi.

Yangın söndürme filosu etkisiz

Kılıç, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınlarla mücadelede yetersiz kaldığını savundu. "2023 yılı itibariyle yeni bir yangın söndürme filosu oluşturuldu, fakat bu filo yangına müdahalede etkili olamadı" dedi. Ayrıca, pilot alımının durdurulması ve şatafatla duyurulan filo hakkında bilgi eksikliği olduğunu da dile getirdi.

Orman işçilerinin sayısına dikkat çekti

Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yetiştiricilerin zararlarına ilişkin tespit yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi ve Türk Hava Kurumu'nun eski yetkilerine kavuşturulması gerektiğini ifade etti. "Yangınlarla mücadelede orman köylülerinin eğitimi ve orman işçilerinin sayısının artırılması da önemli" dedi. Kılıç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir Araştırma Komisyonu kurulmalı ve etkin politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.