CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara Gar Katliamı’nın 10. yıldönümünde firari sanıkların durumu ve Suriye’deki temaslarda bu konunun gündeme gelip gelmediğini Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı’na sordu; önergeler 42 gündür yanıtsız kaldı.

Ankara Gar Katliamı TBMM gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara Gar Katliamı’nın 10. yıldönümünde firari sanıkların Suriye’de bulunduğuna dair istihbarat iddialarını TBMM’ye taşıdı. Kılıç, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı’na yönelik üç ayrı yazılı soru önergesi verdi ve bu kişilere “Suriye ile yapılan üst düzey görüşmelerde firari sanıkların iadesi gündeme getirildi mi?” diye sordu.

Kılıç’ın sunduğu önergelerde, davada yakalanamayan sanıkların dosyalarının ayrıldığı; Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin İlhami Balı’nın Suriye’de olduğuna dair istihbarat kaydı olduğuna ilişkin ifade ile müşteki avukatların Mustafa Delibaşlar, Fadile Delibaşlar ve Cebrail Kaya’nın Suriye’de kamplarda bulunduğuna dair bildirimleri aktarılıyor. Ayrıca Deniz Büyükçelebi’nin de Suriye’de olabileceği iddiası öne sürülüyor.

42 gündür yanıt yok

Kılıç, önergeleri 29 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğunu ve TBMM İçtüzüğü’ne göre yazılı soruların 15 gün içinde yanıtlanması gerekirken aradan 42 gün geçtiğini, hâlâ bir cevap gelmediğini belirtti. Kılıç, ilgili kurumların sessiz kalmasını eleştirerek soruların neden yanıtsız bırakıldığını sordu.

“Yakalanamayan sanıkların dosyaları ayrılarak yeni bir yargılama başlatılmış olmakla birlikte bu sanıklardan İlhami Balı’nın Suriye’de olduğu yönünde istihbarat bulunduğu Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince ifade edilmiştir. Müşteki Avukatlar da firari sanıklardan Mustafa Delibaşlar, Fadile Delibaşlar ve Cebrail Kaya’nın Suriye’de kamplarda yer aldığını Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bildirmiştir. Sanık Deniz Büyükçelebi’nin de Suriye’de olabileceği iddiası bulunmaktadır. Firari sanıkların Suriye’de olduğuna yönelik kapsamlı bilgiler mevcutken daha önce Emniyet ve istihbarat kaynaklı bilgiler de dava dosyasına girmiştir.”

FİRARİLER SURİYE’DEYKEN ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER YAPILDI

Suriye’de 8 Aralık 2024’te yeni bir dönemin başlaması ile birlikte Türkiye – Suriye ilişkilerinde normalleşme sürecinin başladığını belirten Kılıç, bu kapsamda üst düzey görüşmelerin yapıldığını anımsattı. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın biri Emevi Camii’nde namaz kılmak üzere Suriye’ye çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirten Kılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu ülkeyi 3 kez ziyaret ederek, Ahmed Şara ile görüştüğünü söyledi. Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son 15 Eylül’de İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Katar’da, Ahmed Şara ile bir araya geldiğini, görüşmeye Hakan Fidan ile İbrahim Kalın’ın da eşlik ettiğini anımsattı.

FİRARİ SANIKLARI SORDULAR MI?

Kılıç, “Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse de Hakan Fidan ile İbrahim Kalın acaba bu görüşmelerde Türkiye’deki en büyük siyasi katliamı gerçekleştiren firari sanıkların durumunu hiç gündeme getirdiler mi?” diye sordu.

Kılıç, TBMM Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu üç ayrı önergede de şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin en büyük katliamı olan Ankara Gar Katliamı davasının 16 firari sanığının 5’inin Suriye’de olduğuna yönelik bilgilerden haberi bulunmakta mıdır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesindeki en büyük katliamın faillerinin Suriye’den iade edilmesi için, Suriye ile yaptığı resmi temaslarda herhangi bir girişimi olmuş mudur?

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Türkiye’nin en büyük katliamı olan Ankara Gar Katliamı davasının 16 firari sanığının 5’inin Suriye’de olduğuna yönelik bilgilerden haberi bulunmakta mıdır?

MİT Başkanı İbrahim Kalın, gerek Şam’da yaptığı temaslarda gerekse de mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Ankara Gar katliamı davasının Suriye’de bulunan firari sanıkların durumunu gündeme getirmiş midir?

MİT Başkanı Kalın’ın, Suriye’deki firari sanıkların iadesi için Suriye makamları nezdinde herhangi bir girişimi olmuş mudur?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Gar katliamının firari sanıklarının Suriye’den iadesi için hangi diplomatik girişimlerde bulunulmuştur?

Suriye’de bulunan firari sanıklar için Adalet Bakanlığı’ndan tarafınıza herhangi bir başvuru gerçekleşmiş midir? Bu kapsamda hangi işlemler yapılmıştır?

42 GÜNDÜR SUSUYORLAR

Önergeleri 29 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğunu belirten Kılıç, “TBMM İçtüzüğü’nün ‘yazılı sorunun cevabı’ başlıklı 99. Maddesi yazılı soruların 15 gün içinde yanıtlanması hükmünü düzenlese de aradan 42 gün geçmesine karşın hala sorularımız yanıtlanmadı” dedi.

Kılıç, şunları söyledi: