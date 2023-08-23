CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, PTT’de yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kılıç, İzmir’de PTT taşeron dağıtım elemanı olarak çalışan 42 yaşındaki Berran Özen Kırmızıgül’ün dağıtım sırasında beyin kanaması geçirmesinin ardından gündeme gelen PTT’de, çalışanların ağır iş yükü altında ezildiğine dikkat çekti. Kılıç, şunları söyledi:



“E-ticaret uygulamalarının artması ile birlikte PTT’de iş yükü kat be kat arttı ama PTT 2018’den bu yana personel almadı. Mevcut personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için performansa dayalı sayı uygulamasını getirdiler. PTT çalışanları her gün kilolarca yükle, kilometrelerce yol yürüyor… Aslında artık yürüyemiyor. Son olarak bir PTT çalışanı beyin kanaması geçirdi ama PTT, bundan ders çıkaramamış olacak ki; çalışanlar ağır iş yükü altında ezilmeye devam ediyor. Ayvalık PTT Merkez Müdürlüğü’nde çalışan Zeynep Karabağ, dağıtım dönüşünde Başmüdürü tarafından ‘gönderi adedi az olduğu’ için azarlanmış, gönderi adedini yükselttiğini söylüyor ama buna rağmen Karabağ’ın görev yeri isteği dışında iki kez değiştiriliyor. Yani PTT’de ağır yükü taşıyan ölüyor, taşıyamayan sürgün ediliyor!”



"SENDİKACILARA SÜRGÜN; YANDAŞA SINAVSIZ ATAMA"

Kılıç, PTT çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıyan KESK’e bağlı Haber Sen Sendikası yöneticilerinin de sürgün ve benzeri politikalarla yıldırılmaya çalışıldığını söyledi. Kılıç, şöyle dedi:

“Sadece son birkaç ayda bize gelen şikayetlere göre, Mardin Haber Sen İl Temsilcisi Savaş Demircan, hakkında yalan ifadelerle düzenlenen bir rapor gerekçe gösterilerek Gümüşhane’ye; KESK Haber Sen önceki dönem Genel Başkanı Musa Özdemir ise Mersin’den Kayseri’ye sürgün edilmiş. Bir sürgün vakası daha var ki; bu gerçekten içler acısı. Ordu PTT Başmüdürlüğü’nde görev yapan KESK Haber Sen 2 No’lu Şube Yöneticisi Kübra Evliyaoğlu, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine sürgün ediliyor. Evliyaoğlu’nun, genetik hastalığı olan iki çocuğu var, bu çocukların tedavileri Ordu’da devam ediyor, üstelik Evliyaoğlu’nun gönderildiği yerde tedaviyi yapacak olan çocuk nefroloğu bile yok. Annenin yaptığı itiraz ise kabul edilmiyor, bu vicdana sığar mı?”

Sevda Erdan Kılıç, KESK Haber Sen üye ve yöneticilerinin sürgün edildiği PTT’de, tüm üst atamaların ise usulsüz yapıldığını iddia ettti. Kılıç, “Kurum’da tamamen keyfi bir uygulamayla 2014 yılından bu yana yükselme sınavı açılmamıştır. Sendikacıları sürgün edenler, yandaşlarını sınavı ortadan kaldırarak, usulsüz bir şekilde üst düzey görevlere atamışlardır. Bu görevlendirmelerin tamamı usulsüzdür” dedi.

PTT ÇALIŞANLARININ MESLEK HASTALIKLARI AÇIKLANSIN

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PTT’de yaşanan sorunlarla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun şu soruları yanıtlamasını istedi:



1. İzmir’de PTT’de taşeron dağıtım elemanı olarak çalışan 42 yaşındaki Beran Özen Kırmızıgül’ün dağıtım sırasında beyin kanaması geçirmesine ilişkin olarak gerekçe gösterilen ağır iş yükü iddiaları doğru mudur? Bu olayla ilgili olarak Kırmızıgül için Bakanlığınız ne yapmıştır?

2. PTT dağıtım çalışanlarının iş yükü nedir? Dağıtım çalışanlarının günlük yük ve güzergah yükümlülüğü nedir? İş yükü hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

3. İzmir’de PTT dağıtım elemanı olarak çalışan Beran Özen Kırmızıgül’ün dağıtım esnasında beyin kanaması geçirdiği basın yayın organlarına yansımıştır. Son bir yıl içine mesai saatleri içinde sağlık sorunları yaşayan çalışan sayısı kaçtır?

4. 22 Haziran 2023 tarihinde Ayvalık PTT Merkez Müdürlüğü’nde çalışan Zeynep Karabağ’a, Başmüdür tarafından gönderi adeti az olduğu gerekçesiyle mobbing uygulandığı ve ardından talebi dışında başka bir yerde görevlendirildiği iddiası doğru mudur?

5. PTT çalışanları arasında “performansa dayalı sayı uygulaması” yapılmakta mıdır? “Performansa dayalı sayı uygulaması” neye göre yapılmaktadır?

6. Türkiye’de özellikle Covid-19 döneminde tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve e-ticaret uygulamalarının oldukça yaygınlaşmasıyla birlikte PTT kargo hizmetlerinde de gözle görülür bir artış yaşanmıştır. 2019’dan bu yana artan kargo hizmetlerine karşın, PTT’ye 2018 yılından bu yana personel alımı yapılmamaktadır. PTT’nin artan iş yükünün mevcut personel tarafından karşılanabilmekte midir? PTT’ye bu kapsamda personel alımı yapılacak mıdır? 2019’dan bu yana taşeron hizmetlerinden artış bulunmakta mıdır? Nasıl bir artış yaşanmıştır?

KURUM İÇİ ATAMALAR NEYE GÖRE YAPILIYOR?



7. Kurum’da 2014 yılından bu yana görevde yükselme sınavı açılmamıştır. Kurum içinde görevde yükselme süreci, bu duruma karşın nasıl işletilmiştir? Sınavsız atama süreci hangi kanun, yönetmelik ve/veya genelgeye dayanarak yapılmıştır? Yükselme sınavı ne zaman yapılacaktır? Sınavsız atananların hukuki durumunun tartışmalı olduğunu düşünüyor musunuz?

8. Tarafımıza gelen iddialara göre, PTT örgütlü olan Haber Sen yöneticilerinden Mardin Haber Sen İl Temsilcisi Savaş Demircan, Ordu KESK Haber Sen 2 No’lu Şube Yöneticisi Kübra Evliyaoğlu ve KESK Haber Sen önceki dönem Genel Başkanı Musa Özdemir, istekleri dışında başka yerlerde görevlendirilmiş midir? İstekleri dışında görevlendirme yapılanların ve haklarında bazı idari işlem uygulanan bu isimlerin tamamının Haber Sen yöneticileri olması tesadüf müdür?

9. KESK Haber Sen, Sendika yöneticileri ve sendika üyelerine yönelik olarak Kurum tarafından mobbing yapıldığını iddia etmektedir. Buna karşılık olarak da yetkili sendika yönetici ve üyelerinin atamalarının yapıldığını, örneğin Genel Müdürlük’te çalışmak için yetkili sendikaya üye olma şartının arandığını iddia etmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Üst düzey yöneticilerin ve Genel Müdürlük çalışanlarının arasında Haber Sen üyesi olmaması, yetkili sendika üyelerinin olması tesadüf müdür?