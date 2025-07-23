CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de milyonlarca emeklinin geçinemediği için yeniden çalışmak zorunda kaldığını belirterek, iktidarın ekonomik başarı söylemlerini eleştirdi. Kış, “Bu tablo AKP’nin yarattığı sefalet düzeninin açık fotoğrafıdır” dedi.



2 milyonu aşkın emekli yeniden çalışıyor

CHP’li Gülcan Kış, Türkiye’de emeklilerin yaşadığı ekonomik tabloyu “Cumhuriyet tarihinin en ağır emekli yoksulluğu” olarak nitelendirdi. Kış, “Bu ülkede 2 milyon 139 bin emekli geçinebilmek için yeniden çalışıyor. Son iki yılda bu sayı 1 milyon 219 bin kişi arttı. Yani sadece 26 ayda çalışan emekli sayısı yüzde 132 arttı” dedi.

“Bu tablo sefalet düzenidir”

Kış, emeklilerin büyük çoğunluğunun geçinemediğini ve temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını vurgulayarak, “Bugün emeklilerin yüzde 65,7’si ya çalışıyor ya da iş arıyor. Bu oran geçim umudunun değil, çaresizliğin belgesidir. Türkiye’nin büyüyen ekonomik pastasından emekliye artık kuru ekmek bile düşmüyor” ifadelerini kullandı.

“2003’te artıdaydı, şimdi asgari ücretin altında”

Gülcan Kış, emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşe de dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

2003’te emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 36 fazlasıydı

2025 itibarıyla emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 22 altına geriledi

2002’de emekli maaşlarının GSYH’den aldığı pay yüzde 46,4’tü

Bu oran 2025’te yüzde 29’a düştü

“Yani emekli, ülke büyürken daha da fakirleşiyor” diyen Kış, “Bu tablo, sosyal devlet anlayışının tamamen terk edildiğini gösteriyor” dedi.

“Emekli torun sevmeli, gece nöbeti tutmamalı”

CHP’li vekil, emeklilerin olması gereken yaşantıdan çok uzakta olduğunu söyleyerek, “Emekli torun sevmesi gerekirken gece nöbeti tutuyor. Bu, doğrudan iktidarın ayıbıdır. 15,9 milyon emekliyle Avrupa’nın en fazla emekliye sahip üçüncü ülkesiyiz ama buna rağmen iktidar masal anlatmaya devam ediyor” dedi.