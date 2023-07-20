CHP'li Köksal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Köksal, "Ağır ekonomik buhranı konuşmak, zamları, vergi artışlarını görüşmek için TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştık. 'Meclis tatilde olamaz' demiştik ve bu çağrımız karşılık buldu. 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te Meclis Genel Kurulu toplanacak ve biz de orada vatandaşın sesi olmak için Türkiye gündemine oturan zamları, ekonomik buhranı ve ağır vergi yükünü konuşup çözüm arayacağız" dedi.



'DEVLETİN YAPTIĞI HARCAMALARI VATANDAŞA YÜKLÜYORLAR'



Ardından Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Köksal, deprem bilançosunun, iktidarın beceriksizlikleri yüzünden çok daha ağırlaştığını söyleyerek, "Türkiye, 'Tek Yürek Kampanyası'nda toplanan 115 milyar liranın akıbetini bilmiyor. Meclis tatile girmeden birkaç gün önce kabul edilen torba kanun teklifiyle depremin ekonomik kayıplarının telafisi için çeşitli düzenlemeler getirildi. Hatırlarsanız bir ara da IBAN paylaşıyorlardı. Baktılar ki artık millet bu tuzağa düşmüyor, 'Sen bağış yapmazsan ben vergi koyarım; alacağımı bir şekilde alırım' kanunu çıkardılar. Seçim döneminde devletin olanaklarıyla yaptıkları harcamaların yükünü vatandaşa yüklüyorlar" ifadelerini kullandı.



Köksal ayrıca, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte barınma sorununun yeniden ülke gündemine oturduğunu belirterek, maliyetler ve yurt yetersizliği sebebiyle öğrencilerin mağdur olacağını dile getirdi.