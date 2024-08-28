Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman, yerel gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçman, hem İzmir’de meydana gelen büyük yangınlardan hem de merkezi iktidarın CHP’li belediyelere karşı tutumundan bahsederek, mevcut durumun zorluklarına dikkat çekti. “Bizler elimizdeki bütçe ile halka en iyi hizmeti sunmak için göreve geldik” diyen Uçman, siyasete adım atmasının Atatürkçü Düşünce Derneği ile tanışmasıyla başladığını belirtti.

İktidarın müdahale eksikliği

Balçova’da yaşanan büyük yangınlara değinen Uçman, yangınların ilçe halkı üzerinde yarattığı tedirginliği vurguladı. Yangınlara müdahale konusunda merkezi hükümetle yaşanan iletişim problemlerine dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bile bakana ulaşamadığını ifade etti. Hükümet, bu ciddi durumu yeterince ciddiye almadı. Bizler ise elimizden geleni yaparak, afet komisyonumuzla sürece dahil olduk” dedi.

CHP’li belediyelere yönelik engellemeler

Korcan Uçman, CHP’li belediyelerin merkezi hükümetten yeterli desteği alamadığını ve bu durumun büyük zorluklar yarattığını belirtti. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan ekonomik zorlukların belediyelerin çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade eden Uçman, “İller Bankası’ndan aldığımız paylar azalıyor, yardımlar gelmiyor. Buna rağmen bizler, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için kararlıyız” dedi.

Halkımıza hizmet için mücadeleye devam

Korcan Uçman, CHP’li belediyelerin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen halkın çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, “Biz, merkezi hükümetin engellemelerine rağmen halkımıza en iyi hizmeti sunacağız. Hiçbir engel, halka hizmet etme kararlılığımızı kırmayacak” diyerek sözlerini tamamladı.