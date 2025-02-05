Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılında hayata geçirilmiş ve asgari ücretin üçte biri gelir seviyesinin altında olan hanelere destek sağlamıştı. 2024 yılında 5 bin 667 TL gelir şartı ile sürdürülen program, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Aralık ayına kadar uzatılmıştı. Ancak 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte program sona erdirildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bu kararın milyonlarca yoksul aileyi mağdur ettiğini belirterek sert tepki gösterdi. Polat, "Bugün asgari ücretin üçte biri kadar gelirle yaşam mücadelesi veren 3 milyondan fazla hane var. 2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edilirken, hükümetin ilk icraatı bu ailelere sağlanan desteği kesmek oldu" dedi.

"Destekler artması gereken yerde kesildi"

Aile Destek Programı kapsamında hanelere aylık 650 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılıyordu. Bu miktarın temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmediğini savunan Polat, "Bu para, günde sadece bir simit ve bir çaya bile yetmiyor. Ancak iktidar bunu bile fazla gördü" ifadelerini kullandı. CHP’li vekil, kararın Cumhurbaşkanı’nın onayıyla tek taraflı olarak alındığını vurgulayarak, sosyal yardımların kesilmesinin ekonomik krizin faturasının yoksullara kesildiğini gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de çocuk yoksulluğu alarm veriyor

Polat, Türkiye'deki çocuk yoksulluğunun giderek arttığını belirterek, "169 bin çocuk yatağa aç giriyor. Bu iktidarın utanç tablosudur," dedi. OECD verilerine göre Türkiye’nin, çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirten Polat, 2012 yılında 37 bin çocuğa verilen SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımının, 2024 itibarıyla 169 bine ulaştığını söyledi. "Bu hükümetin amacı yoksulluğu bitirmek değil, yönetmek" diyen Polat, kötü ekonomi yönetimi nedeniyle sosyal yardımların da kesilmeye başlandığını savundu.