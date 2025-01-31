CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaptığı açıklamada, hükümetin kaynakları köprü ve otoyol projelerini işleten firmalara aktardığını belirterek, 2024 yılında bu firmalara toplamda 60 Milyar 294 Milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Polat, iktidarın emeklilere düşük zam yaparak halkı zor durumda bıraktığını vurguladı.

4 şirket, 4 milyon emekliye bedel

Polat, bu büyük miktardaki ödemenin halkın taleplerine sırt çevrildiğini gösterdiğini belirtti. “4 milyon emekli 14 bin 469 TL maaş alırken, bu vatandaşların yıllık maliyeti 46 Milyar TL'yi buluyor. Buna karşın köprü ve otoyol işletmecilerine 60 Milyar TL ödenmesi kabul edilemez” dedi. Polat, emeklilerin büyük çoğunluğunun açlık sınırının altında bir maaşla yaşam mücadelesi verdiğini de ekledi.

Garanti ödemeleri katlanarak artıyor

Geçtiğimiz üç yıl içinde yapılan garanti ödemelerinin toplamda 153 Milyar TL'ye ulaştığını ifade eden Polat, bu tutarın önümüzdeki üç yılda iki katına çıkarak 328 Milyar 490 Milyon TL'ye ulaşacağını öngördü. Ayrıca, bu ödemelerin yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı projeleri kapsadığını, Avrasya Tüneli gibi projelerin ise Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden ödendiğini belirtti.

"İktidar halkın değil, şirketlerin hizmetinde"

Polat, hükümetin 2024 yılında köprü ve otoyol projelerine yaptığı yüzde 200'lük zamlara rağmen garanti ödemelerinin düşmediğini belirterek, "85 milyon vatandaş bu projeler için çalışıyor, ancak iktidar halkın değil, şirketlerin hizmetinde" dedi.

Proje maliyetlerinin 3 katı kar

Polat, özellikle Osmangazi Köprüsü gibi mega projelerde firmaların büyük karlar elde ettiğini vurguladı. 2016 yılında açılan köprünün maliyetinin 1 Milyar 400 Milyon Dolar olduğunu belirten Polat, bugüne kadar işletmeci firmaya yapılan garanti ödemelerinin 4 Milyar 200 Milyon Dolar'a ulaştığını ve bu durumun 2036 yılına kadar devam edeceğini söyledi.