2025 yılı için asgari ücret, %30 artışla 17.002 TL'den 22.104 TL'ye yükseltildi. Ancak bu artış, Kasım 2024'te 20.562 TL olarak belirlenen açlık sınırının sadece biraz üzerinde kalırken, yoksulluk sınırı olan 66.976 TL'nin oldukça altında kaldı.

Asgari ücret ve geçim sıkıntısı

Asgari ücretteki %30'luk artış, çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmede yetersiz kalıyor. Kasım 2024 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20.562 TL, yoksulluk sınırı ise 66.976 TL olarak belirlendi. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi, günlük 46 milyon TL harcama öngörüyor. Bu, yaklaşık 2.080 asgari ücretlinin aylık maaşına eşdeğer. 2024 yılında ise bu sayı 1.979 idi, yani bir yıllık süreçte yaklaşık 101 asgari ücretlinin maaşı kadar bir artış söz konusu.

Tepkiler ve eleştiriler

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, asgari ücret zammını "zulüm" olarak nitelendirerek, "22.104 TL maaş alacak olan asgari ücretlinin ev kirası %60 artacak, vergiler %43,93 artacak. 2025 yılında Saray’ın bir günlük harcaması 46 milyon TL olacak. Bunun altına imza atan partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, utanmadan sıkılmadan sosyal medyadan 'hayırlı olsun' diyerek paylaşacak; bu vicdana sığmaz" dedi.

Sosyal yardımlar ve yoksulluk

Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. 170 bin çocuk yatağa aç girerken, 7 milyon çocuk aşırı yoksullukla mücadele ediyor. Okula giden her dört çocuktan biri aç olarak eğitimine devam ediyor. 4 milyon hane sosyal yardıma muhtaç durumda. Erdoğan iktidarı, çocuklara aylık 90 TL, hanelere ise 850 TL destekle övünüyor. Saray'ın gece gündüz yanan ışıkları, bugün 3 milyon 500 bin hanenin evini karanlığa teslim etmiştir. Bu karanlığın aydınlığa kavuşması için artık erken değil, hemen seçim şarttır" ifadelerini kullandı.