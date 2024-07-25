İzmir'de sağanak sırasında elektrik kaçağı nedeniyle Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile iki üst düzey bürokrat ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün aralarında bulunduğu dokuz şüpheli gözaltına alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, İZSU binasına gelerek basın açıklaması yaptı.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’ın 20 Haziran’da göreve başladığını söyleyen Mahir Polat, “Henüz göreve başlamış bir genel müdürün bu şekilde gözaltına alınmasını kişisel değil, kuruma yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bilirkişi raporu diyorlar ama ortada bilirkişi raporu yok. Yıpratmaya yönelik bir operasyonla karşı karşıyayız. Bir kurumun genel müdürünün polis gönderilerek kurumundan gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

“Adil yargılama olması gerekir”

Milletvekili Murat Bakan ise “Bugün İZSU Genel Müdürümüzle ilgili gözaltı kararını duyduk. İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve Mahir Polatlı ile birlikte olayın içeriğini öğrenmek için buraya geldik. Biliyorsunuz yağmurda, elektrik kaçağı nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Hepimizi son derece üzen bir olay. Bu işin sorumlularının bulunmasını da herkesten çok biz istiyoruz. Ancak bir adil yargılama olması gerekir. Yani yargının üzerine büyük bir siyasal baskı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Elektrik kaçağıyla ilgili yapılması gerekenler yapılmamış”

“Hâkim karşısına çıktığında, sorgu hakimliğinde salıverileceğini düşünüyoruz. Salıverilmesi gerekir. Hatalı bir karar. Hiç bu gözaltı olmamalıydı” diyen Bakan, şunları söyledi:

“Her hâkim her savcı için değil elbette ama büyük bir baskı altında görevlerini yapıyorlar. İçlerinde vicdanlı hakimlerimiz, savcılarımız var. Onları tenzih ediyoruz. Ama bu işte İZSU’nun doğrudan sorumluluğunun olduğu bir iş olarak düşünmemek lazım. Neticede elektrik var. O elektrik kaçağıyla ilgili yapılması gerekenler yapılmamış. Bunun GEDAŞ’ın kabahatini gölgelemek için sorumluluğu yaymak için yapılan bir davranış olduğu kanaatindeyiz. Avukat arkadaşlarımız da İZSU Genel Müdürümüz ile beraber gitti. Elbette gerçekler ortaya çıkacak ama bu yargılamayı yakından takip ediyoruz. Hem genel merkez olarak hem İzmir milletvekilleri olarak yakından takip ediyoruz. Burada hak etmediği halde kimsenin özgürlüğünün de gasp edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Şu an avukat arkadaşlarımız gitti. Genel Müdür sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından Bozyaka’ya götürülecek. Hâkim karşısına çıktığında, sorgu hakimliğinde salıverileceğini düşünüyoruz. Salıverilmesi gerekir. Hatalı bir karar. Hiç bu gözaltı olmamalıydı. Şahsi düşüncemiz bu. Yargı sürecini de yakından takip edeceğiz.”

AK Partili İnan’dan tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Bakan’ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İnan “Sağanak yağışın ardından su birikintisine basarak kaybettiğimiz Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın acıları hala tüm ülkenin kalbinde taze! Daha yaşananların travmasını atlatamamışken CHP’nin kendini kurtarma derdine düştüğüne erkenden şahit olmaya başladık” yorumunu yaptı.

Gürkan Erdoğan kimdir?

Gürkan Erdoğan, 1982 yılında İzmir’de doğdu.

İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 2012 yılında Ege Üniversitesi’nde planlama alanında yaptığı çalışmalarla master derecesi alarak İnşaat Yüksek Mühendisi oldu.

2016–2020 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanlığı görevini yürüten Gürkan Erdoğan, görev yaptığı İZSU'da 20 Haziran'da Genel Müdürlüğe getirildi.