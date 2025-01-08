TCDD’nin 2022 ve 2023 yıllarında yaşadığı finansman giderleri, kurumun zararının artmasında önemli bir etken oldu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, kurumun yıllardır bilinçli olarak zarar ettirildiğini ifade etti. 2022 yılında 1 milyar 170 milyon TL olan finansman giderlerinin, 2023'te iki katına çıkarak 2 milyar 359 milyon TL’ye yükseldiğini belirten Polat, bu giderlerin 539 milyon TL’sinin faiz, 1 milyar 819 milyon TL’sinin ise kur farkı ödemeleri olduğunu vurguladı.

Polat, faize ve kur farkına yapılan ödemelerin kabul edilemez olduğunu, bu miktarın yatırım programından yıllık 200 bin TL kaynak ayıran bir kurum için ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

"Kurumun taşınmazları yağmalanıyor"

TCDD’nin taşınmazlarıyla ilgili yapılan ihalesiz uzatma işlemleri ve ticari alanlarda yapılan eklentiler de gündemde. Mahir Polat, Sayıştay’ın tespitlerine dikkat çekerek, kurumun taşınmazlarının kira sürelerinin dolmasına rağmen ihalesiz bir şekilde uzatıldığını belirtti. Özellikle, yap-işlet-devret modeline göre kiraya verilen akaryakıt istasyonlarının kira süresinin sona ermesine rağmen uzatıldığını ve aynı parselde yapılan ek yapılar için kurumdan herhangi bir ödeme alınmadığını ifade etti.

CHP'li Polat, aynı durumun otopark alanlarında da tekrarlandığını, burada da imar mevzuatına aykırı şekilde eklentiler yapıldığını söyledi. Sayıştay’ın bu konuda soruşturma açılmasını talep ettiğini ve bu tür usulsüzlüklerin kurumun zarara uğramasına neden olduğunu vurguladı.

"Hızlı tren adı, proje yavaş"

Mahir Polat, TCDD'nin projelerine ilişkin de eleştirilerde bulundu. 2013 yılında başlanan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının, aradan geçen 11 yıla rağmen yalnızca yüzde 69'unun tamamlandığını belirtti. Projenin maliyetinin başlangıçta 9 defa revize edilmesine dikkat çeken Polat, 2023 yılında 34 Milyar TL olarak açıklanan maliyetin, 2024'te 64 Milyar TL’ye çıktığını belirterek, bunun kötü yönetimin bir göstergesi olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yüksek hızlı tren projelerinin her seçim döneminde gündeme geldiğini ancak bir sonraki seçimde yine aynı projelerin malzeme konusu olacağını ifade etti. Bu durumun TCDD'nin başarısız yönetimini ve projelerdeki gecikmeleri gözler önüne serdiğini belirtti.