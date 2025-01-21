Otoyol, köprü ve akaryakıta gelen zamlar, şehirlerarası taşımacılık maliyetlerini rekor düzeye yükseltti. Özellikle İstanbul-İzmir arasında sefer yapan TIR’ların maliyetleri, 2022 yılına kıyasla büyük artış gösterdi. 2022’de 5 bin 88 lira olan yol masrafı, 2025 Ocak itibariyle yüzde 233 artarak 16 bin 965 liraya çıktı. Zamların doğrudan yansıdığı gıda fiyatları ise pazarda ciddi bir yükselişe neden oluyor.

Nakliye maliyetleri fırladı

2022 ve 2025 yılları arasında motorin, köprü ve otoyol ücretlerine gelen zamlar, nakliye sektöründe büyük maliyet artışlarına yol açtı. Motorin fiyatı yüzde 250 artarken, Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücreti yüzde 332, otoyol ücreti yüzde 151 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti yüzde 328 zamlandı. Bu fiyat artışları, taşımacılık sektöründeki işletmelerin üzerindeki yükü artırdı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, TIR ve kamyoncu esnafının yaşadığı bu zor duruma dikkat çekerek artan maliyetlerin çarşı, pazar ve gıda fiyatlarına nasıl yansıdığını rakamlarla açıkladı. Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yüksek fiyatları boykot edin" çağrısına atıfta bulunarak, "Bu yüksek fiyatların sorumlusu vatandaş değil. Yanlış ekonomi politikaları ve yandaş müteahhitlere akıtılan paralar, fiyat artışlarının asıl nedenidir" dedi.

Otoyol ücretleri rekor zamla karşı karşıya

CHP'li Mahir Polat’ın verdiği örnekler, İstanbul-İzmir arasında sefer yapan bir TIR’ın 2022 yılında 5 bin 88 lira olan yol masrafının, 2025 Ocak itibariyle 16 bin 965 liraya çıktığını gösteriyor. Bu artış yüzde 233’e denk geliyor. Ayrıca, bakım ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) masraflarındaki artış da iki yıl içinde yüzde 268-417 arasında değişiyor. Bu oranlar, nakliye sektöründeki işletmelerin hayatta kalmasını zorlaştırıyor.

Gıda fiyatları da yükseldi

Nakliye maliyetlerindeki artış, İstanbul halindeki fiyatlara da doğrudan yansıyor. 2022 yılı Ocak ayı ile 2025 Ocak ayındaki hal fiyatlarının karşılaştırılması, fiyatların nasıl yükseldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Hem yol hem de araç masraflarının artması, tüketiciye yansıyan gıda fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor.