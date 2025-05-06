Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 53'üncü yılında, Güzelbahçe Belediyesi’nin yenilediği ''Üç Fidan Anıtı'' törenle açıldı.

68 Kuşağı'nın devrimci liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, düzenlenen konserle anıldı. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek’in seslendirdiği türkülerle üç fidan, idamlarının yıldönümünde anıldı. Anma törenine; CHP Parti Meclis Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP YDK üyeleri Özkan Tice ve Ekincan Aksoy, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam, CHP Balçova İlçe Örgütü, CHP Güzelbahçe İlçe örgütü. Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Devrim Seyrek’in söylediği türkülere eşlik eden vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

''Biz, yargılanacağız ama üç fidanı burada yaşatacağız''

Törende konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay, ''Biz bu anıtı buraya koyduğumuzda soruşturma geçirdik. Nedenini sorduğumuzda bize mecliste ‘Daha aklanmadılar, terörist’ dediler. Biz diyoruz ki bunu kabul etmiyoruz. Bunlar vatanseverdir. Biz, yargılanacağız ama üç fidanı buradan indirmeyeceğiz. Bu üç fidan her zaman Güzelbahçe’nin girişinde bu anıtta yaşayacak. Onlar da gelip geçerken seyredecekler. Seyretmeye de devam etsinler. Bunlar, vatanını ve ülkesini seven, emperyalist güçlere boyun eğmeyen, faşistlerin karşısında dimdik duran ‘Tam bağımsız Türkiye’ diyen abilerimizi idama götürenler utansın. Onlar bizim kalbimizde ve ilkemizde her zaman bizimle olacaklar” dedi.

''Bir intikam hukuku alınmaya çalışılıyordu''

Törende konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idama götüren yargı sisteminin siyasi olduğunu vurguladı. Tanal, şunları söyledi:

''Deniz’ler neden idam edildi? Suçları, antiemperyalist olmaktı. Emekçilerin yanında yer almaktı, yoksulun hakkını savunmaktı. Tam bağımsız Türkiye’yi savunmak bu ülkede idam cezasıysa hepimiz bu suçu işliyoruz. Onlar, Atatürk’ün gençliğe bırakmış olduğu Nutuk'ta söylediklerini yaptılar. O dönem, onların yargılanmaları, bugünkü yargılanmalar ne kadar siyasiyse o kadar siyasiydi. Adil bir yargılama yoktu. Düşman, yargılama sistemi uygulanıyordu. Bir intikam hukuku alınmaya çalışılıyordu. 1961 yasasında hakları vardı. Anayasa Mahkemesine bu haklar kullandırılmadı. Bir intikam alındı. Denizlerin hayatları, her birimize rol model oldular. Onların emsallerinin kimin adı devrim kiminin adı Hüseyin kiminin adı Deniz. Hayatımızın her tarafına ilmik ilmik işlendi.''

''Yine idam ve intikam hukuku var, aynı mantık''

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilse de fikirlerinin hala yaşadığını vurgulayan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

“Onları idam ettiler, bedenlerini yok ettiler ama fikirlerini yok edemediler. Fikirleri hala yaşıyor. O idam kararını veren yargıçların ismini kimse bilmiyor ama Deniz’ler halen yaşıyor. Onların bıraktığı yerden biz ileri gidemedik. Onlara mahcup olduk. Borcumuz çok fazla var. Bu borçlarımızı ifa edeceğiz, ifa etmek zorundayız. Ülke hala tam bağımsız değil. Tam bağımsız Türkiye’yi kuramadık, kurmak zorundayız. O gün yargı nasıl siyasiyse bugün de aynı şekilde siyasi. Şu anda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Yine idam ve intikam hukuku var, aynı mantık. Kahrolsun bu mantığa. Faşizme karşı omuz omuza denirdi. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.”

''Milyonlar halen o ideal için mücadele etmeye devam ediyor''

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu da ''Bir anmada birlikte olmak mutluluk duyulacak bir şey değil. Ama bugün saat 11.00’de Karabağlar’da başlayan anmanın ardından Buca şimdi Güzelbahçe...Denizleri anlayan, tam bağımsız Türkiye şiarı için hala mücadele etmeye devam eden 24 saat anmaları sürdürebilen bir şehir İzmir. Denizler, bu ülkede bir şeyleri başarmak için maalesef yaşamlarını bu ülkeye adadılar. Ama onun arkasından gelen milyonlar halen o ideal için mücadele etmeye devam ediyorlar. Anıları yolumuza ışık tutsun'' diye konuştu.

''Biz bu faşist saldırıyı durdurmalıyız, durduracağız''

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anılarını yaşatmak için mücadeleye devam edilmesi gerektiği belirterek, şu görüşlere yer verdi:

''Anıtı açınca Güzelbahçe Belediye Başkanımıza çok önemli bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu anıtın buraya kazandırılmasında büyük emek sarf ettiler. 6 Mayıs’ta ne konuşulur, ne söylenir ki anlatılabilsin? Ne denilebilir ki bu acı hafiflesin! Ne unutturabilir ki! Tam bağımsız Türkiye hayali ve ideali ile Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı mücadeleyi iz edinerek ülkesi için ölüme giden bu yiğit insanları nasıl anlatılabilir ki? Bugün, faşizm 12 Eylül'lerden daha karanlık ve acımasız. Bugün, Cumhuriyet değerlerinin, Atatürk ilkelerini aşındırılarak yok edilmeye çalışıldığı günlerde yaşıyoruz. Biz bu faşist saldırıyı durdurmalıyız, durduracağız. Eğer durduramazsak Deniz’lere, Yusuf’lara, Mahir’lere, onların ideallerine ihanet etmiş oluruz. Ne yaparlarsa yapsınlar faşizmi yeneceğiz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Demokrasinin, adaletin ve hukukun yok edildiği günlerden geçiyoruz. İnatla, ısrarla ve kararlılıkla dik duracağız. Hangi görevde olursak olalım nerede olursak olalım faşizme karşı safları sıklaştırmalıyız.''

Konuşmaların ardından Üç Fidan Anıtı alkışlar eşliğinde yenilenen yüzüyle açıldı. Açılışın ardından Devrim Seyrek türkülerle yüreklere dokundu. İzleyiciler gözyaşları eşliğinde türkülere eşlik etti.