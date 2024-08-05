Chp'li Meclis Üyelerinden Aydın Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Köşk Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri, Enerya tarafından yapılan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından yaşanan sorunlara hızla müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Doğalgaz çalışmaları Köşk'te sorun yarattı

Köşk ilçesinde Enerya tarafından yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları, tüm sokak ve caddelerde aynı anda bilinçsizce başlatılması nedeniyle ilçeyi köstebek yuvasına çevirdi. Bu plansız çalışmalar, ilçede yaşamı durma noktasına getirdi ve çarşı esnafının işlerini olumsuz etkiledi. Ekonomik krizle mücadele eden esnaf, bu bilinçsiz çalışmalardan dolayı bir kez daha mağdur oldu. Plansızca yapılan bu çalışmalar, yaya ve araç trafiğini de olumsuz etkiledi ve ilçeyi toz duman kapladı.

Başkan Çerçioğlu'na hızlı müdahale teşekkürü

CHP'li Meclis Üyeleri olarak, bu sorunun takipçisi olacaklarını belirten açıklamada, Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir görüşme yapıldığı belirtildi. Görüşmede, Enerya tarafından yapılan bu bilinçsiz ve plansız altyapı çalışmaları sonucunda ilçede oluşan rahatsızlık ve vatandaşların şikayetleri Başkan Çerçioğlu'na iletildi. Başkan Çerçioğlu, kendisine iletilen konunun üzerinden daha 24 saat geçmeden tüm ekiplerini ilçeye yönlendirerek, Büyükşehir yetki alanındaki tüm caddelerde Enerya’nın yaptığı kazı alanlarında oluşan yol bozulmaları ve hasarların onarım işlerini başlattı.

Çalışmalar devam ediyor

CHP'li Meclis Üyeleri, Köşk halkının daha konforlu bir yaşam sürmeleri için başlatılan bu çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çalışmaların hafta sonu olmasına rağmen hızla başlaması ve devam etmesi, Başkan Çerçioğlu'nun hizmet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Meclis üyeleri, Başkan Çerçioğlu'na ve ekiplerine teşekkür ederek, yürütülen çalışmalar hakkında halkı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Hızlı ve etkili çalışmalar sürüyor

Köşk Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri, ilçelerinde başlatılan bu hızlı ve etkili çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve tüm ekiplere teşekkür etti. "Bir yerde hizmet varsa orada Özlem Çerçioğlu var" düşüncesinin hafta sonu olmasına rağmen gerçeğe dönüştüğünü belirten meclis üyeleri, bu çalışmaların devam edeceğini ve ilçenin yaşam kalitesinin artacağını vurguladı.