CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Dr. Murat Aydın, İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin karara tepki gösterdi. Aydın, verilen ihtiyati tedbir kararının hukuksuz olduğunu belirterek, “İstanbul İl Kongresi hakkında verilen kararın hukukla ilgisi yoktur, o nedenle hukuken yorumlanacak yanı da yoktur” dedi.

CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme kararıyla Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

“Kararın hukuken geçerliliği yok”

CHP’li Murat Aydın yaptığı açıklamada, kararın tamamen hukuka aykırı olduğunu söyledi. Aydın, “Siyasi partilerin kongrelerine dair itirazların hangi usulle ve ne zaman yapılacağı bellidir. Bu usullerin dışındaki her karar hukuka aykırıdır. İstanbul İl Kongresi hakkında verilen kararın hukukla ilgisi yoktur, o nedenle hukuken yorumlanacak yanı da yoktur” ifadelerini kullandı.

“CHP bu süreci de atlatacaktır”

Aydın, CHP’nin 100 yıllık tarihinde birçok zorluğu atlattığını hatırlatarak, “Bu badire de atlatılacaktır. Bugünlerden geriye bir yarın için direnenler ve mevcut iktidarla aynı çizgiye düşenler hatırlanacaktır” dedi.

CHP'li Murat Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"CHP İstanbul İl Kongresine dair verilen ihtiyadi tedbir kararı hukuksuzdur.

Yargı makam ve usullerini siyasi amaçlara araç edenler en büyük kötülüğü önce kendilerine sonra tüm ülkeye yaparlar.

Siyasi partilerin kongrelerine dair itirazların hangi usulle ve ne zaman yapılacağı bellidir. Bu usullerin dışındaki her karar hukuka aykırıdır ve başka saiklerle verilmiş niteliktedir. İstanbul İl Kongresi hakkında verilen kararın hukukla ilgisi yoktur, o nedenle hukuken yorumlanacak yanı da yoktur.

38.Olağan Kurultayın iptaline dair davadan bir sonuç elde edemeyeceğini anlayanların bu kez il kongreleri üzerinde yürüttüğü sürecin amacı bellidir.

Hukuka aykırı, siyasi iktidarın bildik yöntemlerine göre devam eden yargısal görünümlü süreçlere yaslanarak partiye, parti örgütüne "kayyım" olmayı içine sindirenlerin üstleneceği hiçbir görev parti görevi ya da "elini taşına altına koyma" hali değildir.

Belediyelere kayyım atanmasına karşı olup parti örgütlerine kayyım atanmasına destek vermek, hele de bu tür kayyım görevlerini kabul etmek yaman bir çelişkidir. Siyaset, ilkesel ve eylemsel çelişkileri hep hatırlar, CHP örgütü daima hatırlar.

100 yılı aşan ömründe bir çok badire atlatan Cumhuriyet Halk Partisi bu badireyi de atlatacaktır. Ve bugünlerden geriye; bir yarın için direnenler bir de mevcut iktidar ile aynı çizgiye düşünler hatırlanacaktır.

Yılgınlık içinde olmayın; CHP var, CHP örgütü var."