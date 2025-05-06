CHP'li Murat Bakan, Özgür Özel'e yönelik saldırının arkasında yönlendirme ve organizasyon olabileceğini belirterek dosyanın Organize Şube'ye devrini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKM çıkışı uğradığı saldırıya ilişkin CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan, olayın sıradan bir adli vaka olmadığını ve arkasında daha büyük bir organizasyon ihtimali bulunduğunu öne sürdü. Soruşturmanın Asayiş Şube yerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Özgür Özel'e saldırı siyasi gündemi sarstı

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için dün AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

CHP'li Bakan'dan soruşturmaya ilişkin üç temel vurgu

CHP'li Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın sıradan bir asayiş vakası olmadığını gösteren yeni unsurların gün yüzüne çıktığını belirtti. Bakan açıklamasında üç temel noktaya dikkat çekti:

"Saldırı planlı ve hedef gözeterek gerçekleşti"

Bakan, basında çıkan haberlerde saldırganın gün boyunca Özgür Özel'i takip ettiğini ve güvenlik zafiyeti oluştuğu anda saldırdığını belirtti. Bu durumun saldırının anlık öfke ile değil, planlı ve yönlendirilmiş şekilde gerçekleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.

"Kişisel motivasyonla açıklanamaz"

Saldırganın geçmiş suçları ve ceza durumu dikkate alındığında, tek başına böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin akıl dışı olduğunu belirten Bakan, "Bu saldırı arkasında koruyucu bir güç hissedilmeden yapılamaz," dedi.

"Soruşturma yanlış birim tarafından yürütülüyor"

Olayın halen Asayiş Şube tarafından soruşturulmasının yanlış olduğunu söyleyen Bakan, "Bu tür bir saldırı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturulmalıdır," ifadelerini kullandı.

Murat Bakan, Organize Şube'nin olayın çözümüne farklı bir boyut katacağını savundu. Gelişmiş teknik kabiliyetlere dikkat çeken Bakan, baz istasyonu analizleri, HTS kayıtları, konum verileri, banka ve otel kayıtları gibi detayların bu şubenin uzmanlık alanında olduğunu ifade etti.

Gözaltı süresinin uzatılması da şüpheyi güçlendirdi

Bakan, gözaltı süresinin uzatılmasının savcılık nezdinde organize yapı şüphesini güçlendirdiğini, bu nedenle dosyanın derhal Organize Şube'ye devredilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'li Bakan açıklamsında 3 noktaya dikkat çekerken şu ifadelere yer verdi;

"Genel Başkanımıza yönelik saldırıya ilişkin süreci takip ettikçe, olayın sıradan bir asayiş vakası olmadığını, arkasında çok daha ciddi bir yönlendirme, hazırlık ve organizasyon ihtimali bulunduğunu gösteren yeni unsurlar gün yüzüne çıkıyor. Bu noktada dikkat çekmek istediğim birkaç husus var:

1.Basında yer alan haberlerde, saldırganın gün boyunca Genel Başkanımızı takip ettiği, saldırı için açık kolladığı ve güvenlik zafiyetinin oluştuğu anda eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu durum, eylemin anlık bir öfke ya da kişisel kırgınlıkla değil; önceden planlanmış, hedef gözetilerek yapılan, büyük olasılıkla yönlendirilmiş bir saldırı olduğunu düşündürüyor.

2.Saldırganın şartlı salıverilme kapsamında tahliye edildiği ve işlediği yeni suç nedeniyle geçmişte eksik yattığı tüm cezaları da tamamlamak üzere hapse geri döneceği gerçeği dikkate alındığında, bir kişinin böyle bir saldırıyı tek başına, sadece kişisel motivasyonla yapması akıl dışıdır. Geleceğini böylesine yakacak bir eylemi gerçekleştirebilmesi için, arkasında kendisini koruyacağına dair güvence ya da açıkça teminat hissi almış olması gerekir.

3.En kritik konu ise soruşturmanın halen Asayiş Şube tarafından yürütülüyor olmasıdır. Bu, başlı başına bir hatadır. Çünkü bu olay sıradan bir adli vaka değil; organizasyon ihtimali olan, yönlendirme şüphesi barındıran bir saldırıdır. Bu tür olayların Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturulması gerekmektedir. Organize Şube'nin sahip olduğu teknik ve mevzuat gereği daha yüksek yetkileri ile personelin uzmanlık düzeyi, bu olayın çözümüne bambaşka bir boyut kazandırabilir.

Kastedilen teknik imkânlar şunlardır: Anlık baz ve konum sorgulama, HTS kayıtlarının çıkarılması ve analiz edilmesi, saldırganın tüm hareketlerinin takibi, araç trafiği, banka işlemleri, hastane ve otel kayıtlarına doğrudan erişim gibi çok kapsamlı izleme ve analiz yetenekleri.

Nitekim, gözaltı süresinin uzatılmış olması da, bu işin organize bir yapı olabileceği yönündeki kanaatin savcılık nezdinde dahi oluşmaya başladığını göstermektedir. Ancak bu kanaatin gerçeğe dönüşmesi ve kamuoyunun tüm yönleriyle aydınlatılması için olayın teknik kabiliyeti yüksek birimlere devredilmesi ve derinlemesine soruşturulması şarttır.

Bu olanaklar, saldırının arkasındaki tüm karanlık ilişkileri ve potansiyel işbirlikçileri açığa çıkarabilecek niteliktedir. Dolayısıyla, halen Asayiş Şube'de tutulan dosya derhal Organize Şube'ye devredilmeli ve olay, basit bir bireysel şiddet olarak değil; örgütlü ve planlı bir provokasyon olarak ele alınmalıdır."