CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan, sığınmacıların geri dönüş sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Geri dönüş süreci hızlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesiyle ilgili yaptığı açıklamalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından sert bir dille eleştirildi. Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşlerine destek vereceklerini ancak kimseyi zorla göndermeyeceklerini belirtmişti. Bakan ise Türkiye’nin sığınmacı politikalarında daha kararlı adımlar atması gerektiğini savundu. Bakan, "Türkiye, madem Suriye’nin yeniden inşasında rol üstlenecekse, sığınmacıların ülkelerine dönmeleri konusunda da aynı kararlılığı göstermeli. Aksi takdirde, bu süreç yönetilemez" dedi.

"Sığınmacılar ekonomik ve sosyal yük oluşturuyor"

Suriyeli sığınmacıların Türkiye’nin demografik yapısını olumsuz etkilediğini ve yüksek ekonomik maliyetlere yol açtığını belirten Bakan, "Suriyelilerin teşvik edici ve zorlayıcı tedbirlerle ülkelerine dönmeleri sağlanmalı. Bu, ırkçılık değil, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda yapılması gereken bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı. Bakan, Avrupa ülkelerinin geri dönüş süreçlerini hızlandırdığına dikkat çekerek, Türkiye’nin de kapsamlı bir planlama ile bu sürece katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

"Entegrasyon sağlanamadı"

Suriyelilerin sosyal ve kültürel anlamda Türkiye’ye katkı sağlamadığı görüşünü dile getiren Bakan, "Kendi gettolarında yaşıyorlar ve ekonomik olarak büyük bir kısmı kayıt dışı çalışıyor. Bu durum hem iş gücü piyasasında hem de sosyal yapıda olumsuz sonuçlar doğuruyor" dedi. Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriyeli sığınmacıların ülkeye zenginlik kattığı yönündeki açıklamalarına katılmadığını belirterek, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"Zorlayıcı tedbirler alınmalı"

Murat Bakan, sığınmacıların geri dönüşünü hızlandıracak politikaların devreye sokulması gerektiğini ve geri dönüş süreçlerine yönelik teşviklerin yanı sıra zorlayıcı tedbirlerin de uygulanması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, çalışma izinlerinin sınırlanması, sosyal ve sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda kısıtlamalar getirilmesi gibi adımların atılabileceğini ifade etti. Sonuç olarak, Türkiye'nin fazlasıyla kaynak ayırdığını ve misafirperverlik gösterdiğini belirten Bakan, "Herkes kendi ülkesine dönmeli, orada mutlu bir yaşam kurmalı" dedi.