Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den seçildikten sonra yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak bugün görülen karar duruşmasında Kayalar, tüm suçlamalardan beraat etti.

Suçlamaları reddetmişti

Yargılama sürecinde Kayalar'a, yolsuzluk ve rüşvet alma suçlarından 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi, Kayalar'ın suçsuz olduğuna hükmetti ve tüm suçlamaları reddetti.

Görevi ihmal suçundan para cezası

Mustafa Kayalar daha önce rüşvet soruşturmasından da beraat etmiş, görevi ihmal suçundan aldığı ceza ise para cezasına çevrilmişti. Ancak mahkemenin verdiği beraat kararına Bakanlık itiraz etmişti.

Beraat etti

Kayalar ve avukatı Murat Aydın, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilgili olarak istinafa başvurmuştu. Son kararda ise Bölge İdare Mahkemesi, Kayalar hakkındaki tüm suçlamaları reddederek beraat kararı verdi.