CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, hükümetin mali müşavirler üzerindeki baskıcı uygulamalarını eleştirerek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne sert tepki gösterdi. Nalbantoğlu, mali müşavirlerin mesleklerini icra etmekte büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Nalbantoğlu'ndan hükümete eleştiri

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, mali müşavirleri zor durumda bırakan ve mesleklerini icra etmelerini güçleştiren uygulamalar nedeniyle hükümete yönelik eleştirilerini dile getirdi. Nalbantoğlu, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin kabul edilemez olduğunu belirtti ve hükümetin mali müşavirleri adeta köle gibi gördüğünü ifade etti.

Nalbantoğlu, "Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, mükellefler ve mali müşavirler için büyük bir yük haline gelmiştir. Beyannameleri hazırlayan mali müşavirler sizin babanızın uşağı mı?" diyerek tepkisini yüksek sesle dile getirdi.

Nalbantoğlu, tebliğdeki enflasyon düzeltmesi uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, mali müşavirlerin bu konuda büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ankara'da TÜRMOB’un öncülüğünde gerçekleştirilen eylemlere rağmen hükümetin bu tepkileri görmezden geldiğini ifade eden Nalbantoğlu, "Yetmedi, Ankara’da binlerce meslektaş toplanıp hep bir ağızdan haykırdı. Belli ki anlamadınız" diyerek hükümete seslendi.

Enflasyon düzeltmesinin hatalı bir şekilde uygulandığını vurgulayan Nalbantoğlu, bu durumun hem mükellefler hem de mali müşavirler üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirtti. "Mükellefin ve meslektaşın aklıyla oynamayın. Ben yaptım oldu zihniyeti ile işleri bu seviyede açmaza soktunuz. Yol yakınken dönün" ifadeleriyle hükümeti uyardı.

Nalbantoğlu, hükümete çağrıda bulunarak, mali müşavirlerin sorunlarına duyarlı olmalarını ve yanlış uygulamalardan vazgeçmelerini istedi. Vergi sisteminde yapılan bu tür değişikliklerin, uzun vadede hem mükellefler hem de mali müşavirler üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ifade eden Nalbantoğlu, "Bitmeyen ve geçmeyen 'geçici vergiler' yarattınız. Aklınızı başınıza alın ve bu yanlıştan bir an önce dönün" dedi.