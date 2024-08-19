CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmir'de yaşanan yangın felaketlerine dair sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Temmuz ayında yaptığı uyarılara ve sunduğu soru önergelerine rağmen hükümetin harekete geçmediğini belirten Nalbantoğlu, “Ne önergeme cevap verildi ne de önlem alındı. Sonuçta İzmir, yangınlara teslim oldu. Akciğerleri söndü. Olan İzmir’e ve İzmirli'ye oldu” dedi.

Nalbantoğlu, İzmir’in son haftalarda art arda yaşadığı yangın felaketlerine dikkat çekerek, Temmuz ayında yangınlar konusunda acil bir toplumsal seferberlik ilan edilmesi gerektiğini söylediğini hatırlattı. Buna rağmen, hükümetin gerekli tedbirleri almadığını vurgulayan CHP’li vekil, “Olanlardan olacakları görmek çok da zor değil! Devleti, ülkeyi yönetenlerin öngörülü olması gerek. Ancak süresi geçtiği halde ne önergeme cevap verildi ne de olacaklara yönelik bir önlem alındı” ifadelerini kullandı.

'İzmir'in akciğerleri söndü!'

İzmir’deki yangınların sonuçlarının ağır olduğunu belirten Nalbantoğlu, "Akciğerleri söndü, yeşil alanlar kül oldu. Geriye ise sadece ‘Kayıkçı kavgası’ kaldı” diyerek, yaşanan ihmallerin faturasının ağır olduğunu söyledi. Yangınların ardından yapılan açıklamaların ve alınan pozisyonların sadece siyasi çekişmelerden ibaret olduğunu öne süren Nalbantoğlu, İzmir’in bu süreçte yalnız bırakıldığını ifade etti.