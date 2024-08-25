Chp’li Nur Süllü Tarım Politikaları Acilen Düzenlenmeli

Dr. Jale Nur Süllü, Eskişehir’in Mihalgazi ilçesindeki domates seralarını ziyaret ederek, üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde inceledi. Süllü, ziyaretinde, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerin zor durumda olduğunu ve hükümetin tarım politikalarının çiftçiyi giderek daha da zora soktuğunu ifade etti.

"Çiftçi ne üretse zarar ediyor"

CHP’li Süllü, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, domates üreticilerinin artan maliyetler nedeniyle büyük zarar ettiğini ve bu durumun sadece domatesle sınırlı kalmadığını belirtti. Süllü, "Eskiden çiftçi bir üründen zarar etse, diğerinden kâr ederdi. Ancak bu yıl çiftçi ne üretse zarar ediyor. Biber, kavun, karpuz gibi ürünler tarlada çürümeye terk ediliyor" dedi.

Üreticilerin maliyet krizi

Dr. Süllü’nün görüştüğü domates üreticileri, maliyetlerin altında ezildiklerini belirterek, "35 liraya domatesin çimini alıyoruz. Üzerine ilaç, gübre, naylon ve işçilik maliyetleri eklenince zarar daha da büyüyor. Seraların çoğu boş ya da ürün toplanmıyor. Marketlerde domatesin kilosu 60-70 liraya kadar çıkıyor, ama biz tarlada zarar ediyoruz" diye konuştu.

Üreticilerin sesi

Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, tarlada domates fiyatlarının düşmeye devam edeceğini belirterek, "Fide, ilaç, tohum, gübre maliyetleri altında eziliyoruz. Eskişehir’de üretilen ürünlerin yüzde 60’ı tarlada kalacak. Üretici büyük sıkıntıda. Türkiye genelinde tarımda acilen bir planlamaya ihtiyaç var" diye aktardı.

"İktidar çiftçinin sesini duymalı"

Süllü, tutarsız tarım politikalarının hem üreticiye hem de tüketiciye büyük zarar verdiğini vurguladı. "Çiftçimiz sesini duyurmak için traktörleriyle yollara düşmüş durumda. Ürünler tarlada çürürken vatandaş ise raflarda ürünlere ulaşamıyor. İktidara sesleniyorum: Çiftçinin sesini duyun ve tarımda gerekli adımları bir an önce atın" diyerek sözlerini tamamladı.