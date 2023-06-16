Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" dedi.

Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, Şanlıurfa'da Semerkand Vakfı'na ait bir medresede 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Ayrılmak istediği yurtta ölü bulundu. Bu konu ile ilgili İnsan Hakları Komisyonu’ndan 3 milletvekili arkadaşımızı görevlendirdik; Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Dutdere, Şanlıurfa Milletvekilimiz Mahmut Tanal. Şu anda Adıyaman milletvekilimiz savcılıktan bilgi alıyor. Arkadaşlarımız aile ile temas kurma girişiminde. Bu olayı bütün yönleriyle araştırmak zorundayız" diye konuştu.

'ONA OY ADAN CHP'LİLERE ÖZÜR BORCUMUZ VAR'

Özel, soruları da yanıtlayarak, CHP’den istifa eden eski Milletvekili Abdüllatif Şener’in açıklamaları ile ilgili soru üzerine, "Abdüllatif Şener’in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. Kanımız dondu. Abdüllatif Şener, AK Parti’nin, ‘Erdemliler Hareketi’ diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği, sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiği bir dönemde, CHP listelinde kendine yer buldu. Hangi CHP’linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi; ama bizim de o arkadaşa biz özür borcumuz var. Ona oy atan CHP’lilere bir özür borcumuz var" dedi.

Abdüllatif Şener’in, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminden önce partiden istifa ettiğini kaydeden Özel, "Ortaya çıktı ki genel başkana iki turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş, kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerekirken, bir kez daha aynı alanı açmadı diye, ihanet eden bir anlayışa ne denir? Bunun tekrarlanmaması için gereken neyse onu yapacağız. Üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hani seçim sonucundan ders alacağız ya, Abudüllatif Şener’in seçildiği seçimin sonucunda da ders almak lazımmış. Sadece şunu söylüyoruz; Abdüllatif Şener’e listemize koyup da oy verdirttiğimiz ve onu buraya taşıyıp da taşıyamadıklarımızdan, CHP’lilerden özür dilemek dışında söyleyecek bir söz yok. Yoksa kendisi cevaba değecek bir tutum içerisinde değil" değerlendirmesinde bulundu.

'KİŞİSEL UYARILARDIR'

CHP'li Bülent Kuşoğlu’nun, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı açıklamalarında daha dikkatli olmaları gerektiği yönündeki açıklaması sorulması üzerine Özel, "CHP tek parçadır. Partimizi, herkes kendi kişisel menfaatlerinden önde görmektedir. Son derece özenli, saygılı, yapıcı bir tutum içindeyiz. Bunun dışındaki uyarılar kişisel uyarırlardır. Ben daha önce de ifade ettim. CHP için en doğru kararı vermek zorundayız. Kişisel kararların bir önemi yok. Bana sordular, ‘aday mısınız?’ diye. ‘Genel Başkan adayı da olurum, sorumluluk da alırım, fedakarlık da yaparım' dedim. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur; ancak, sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" diye konuştu. (DHA)

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