CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya açıklamaları nedeniyle tutuklanan Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Binasının abluka altına alınmasını sosyal medya hesaplarından eleştirdiği için tutuklanan Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin serbest bırakılmasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, İstanbul İl Başkanlığı binasının “gayrımeşru şekilde ablukaya alınmasını” eleştirdikleri için tutuklandığını belirtti.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kelepçeler ve hapishaneler haksızlığa karşı çıkanlar değil, suçlular içindir. Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe İstanbul İl Binamızın gayrımeşru şekilde ablukaya alınmasını sosyal medyada eleştirdikleri için tutuklu.

YSK'nın verdiği kararlar onların tepkisinin haklı olduğunu ortaya koymuştur. İktidar, tutuklamayı bir güvenlik tedbiri değil, muhalifleri sindirme metodu olarak kullanmayı alışkanlık haline getirdi.

Bu hukuk dışı uygulamayı reddediyoruz. Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."