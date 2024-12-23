Cumhuriyet’in ilk devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki, katledilişlerinin 94. yılında Menemen’de anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 18. Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu, anma programının dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Kubilay’ın mirası bugün de yaşıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel törende yaptığı konuşmada, Kubilay’ın Cumhuriyet karşıtlarına meydan okuyan cesaretini vurgulayarak, “Bugün de Kubilay’lar hepimize ümit ve umut vermek durumundadır” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, her yıl 23 Aralık’ta Cumhuriyet’i koruma sorumluluğunun bir kez daha hatırlandığını ifade etti.

Tören ve yürüyüş programı

Anma töreni saat 10.00’da Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda başladı. TSK adına konuşan Topçu Üsteğmen Emre Çelik’in ardından, anıt özel defteri imzalandı ve şehitlik ziyaret edildi. Resmi program sonrasında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin organize ettiği “Demokrasi ve Laiklik” yürüyüşünde, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganlarıyla kortej şehitliğe kadar ilerledi.

Kubilay yol koşusu heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10 kilometrelik yol koşusu, Menemen Karaağaç Yolu’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt takdim etti.

Dereceye girenler ve ödüller

Büyük Erkeklerde Ahmet Civci birinci, Muhammet Kasar ikinci, Keremcan Çelik ise üçüncü oldu. Büyük Kadınlarda Özlem Işık birinci, Derya Köse ikinci, Dilek Güller ise üçüncülüğü kazandı. Genç Erkeklerde Muhammet Ağgün, Genç Kadınlarda Rabia Bayram birinci olarak tamamladı. Dereceye girenlere toplamda 4 bin 500 TL’ye kadar para ödülü dağıtıldı. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, törende yaptıkları konuşmalarda Cumhuriyet değerlerini koruma vurgusu yaptı. Bozkurt, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak” diyerek Atatürk devrimlerinin önemine dikkat çekti.