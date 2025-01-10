Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde okul ve Kent Lokantası açılışlarına katıldı. Hükümetin belediyelere yönelik finansal kısıtlamalarını eleştiren Özel, “Ne yaparlarsa yapsınlar; kreş, okul, park ve sosyal yardımları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Maaşları ödeyemeyelim diye bizi engelliyorlar”

Kemalpaşa’daki programda konuşan Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin maaş ödemesi yapacağı gün Hazine tarafından 1,7 milyar liralık kesinti yapıldığını hatırlatarak, “Amaçları belediyelerin hizmetlerini aksatmak ve bizi başarısız göstermek. Ancak halk bu kötülüğü görüyor ve gereken cevabı veriyor,” ifadelerini kullandı.

Eğitime adanmış bir okul

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in 2018’de kaybettiği oğlu Hasan Türkmen’in adını taşıyan Anadolu Lisesi’nin açılışında duygusal anlar yaşandı. Özgür Özel, “Hasan kardeşimizi hiç tanımadım ama bugün bu okul onun ismini yaşatacak. Eğitime yapılan bu yatırım, gençlerimiz için umut olacak” dedi.

Kent Lokantası projeleri devam ediyor

Kemalpaşa Belediyesi’nin hayata geçirdiği kent lokantası açılışında konuşan Özel, “Türkiye’nin birçok şehrinde açtığımız Kent Lokantalarına bir yenisini daha ekliyoruz. Bu projeler halkımızın yanında olduğumuzun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“CHP belediyelerinden memnuniyet yüzde 58”

CHP belediyelerinin hizmetlerinden duyulan memnuniyetin yüzde 58’e ulaştığını belirten Özel, “Bugün seçim olsa CHP’li belediyeler yüzde 49 oy alır. Halkımız hizmetlerimizi görüyor ve takdir ediyor. Biz, engellemelere rağmen İzmir ve tüm Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ilçeye kazandırdığı projelerden bahsederek, “Halkımıza adaletli ve hakkaniyetli hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Kreş sayısını artıracağız, öğrencilerimize burs desteğini sürdüreceğiz ve daha fazlasını yapacağız. Kemalpaşa’da bizlerle gurur duyacaksınız” diye aktardı.