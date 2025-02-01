Chp'li Özgür Özel İzmir, Engelsiz Şehir Olma Yolunda Ilerliyor

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen çalıştaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP’li büyükşehir ve il belediyelerinin yöneticileri, milletvekilleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda engelli birey katıldı.

Engelli bireyler için planlanan projeler

Çalıştayda konuşan Özel, CHP’nin iktidara gelmesi halinde engellilere yönelik icracı bir Engelli Bakanlığı kurulacağını ve başına bir engelli bakan atanacağını duyurdu. Özel, “Engellilerin sağlık hizmetlerine ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırıp muayene ücreti, katılım payı, ortez ve protez olmak üzere her türlü tıbbi yardımcı malzemeden asla katkı payı almayacağız. 2018’de sivil toplum örgütleri ve tüm partilerin katkılarıyla hazırlanan fakat rafa kaldırılan Otizm Eylem Planı’nı hızla yaşama geçireceğiz. İstihdama katılımın önündeki engelleri kaldıracağız. Engelli ve evde bakım aylıkları yüksek enflasyon da göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanacak, engelli ve yaşlısına bakan, çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun olanlardan oluşan vatandaşlarımızın evde bakım parası da net asgari ücret düzeyine çıkarılacak. Engelliler Haftası’nda ödenmek üzere her yıl seyyanen net asgari ücret tutarında hem engelli bireylere hem de evde bakım yardımından yararlananlara ödeme yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce ‘Kimsesizlerin kimsesi olsun’ diye kurduğu cumhuriyetin kimseyi geride bırakmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

"Engellilik, sosyal bir eşitlik meselesidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, engelliliği yalnızca bir sağlık meselesi olarak değil, sosyal eşitlik ve insan hakları meselesi olarak ele almak gerektiğini vurguladı.

Başkan Tugay, Türkiye’de engelli bireylere yönelik veri eksikliğine dikkat çekerek, 2023 itibarıyla Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı kişi sayısının 2,5 milyon olduğunu belirtti. TÜİK’in hesapladığı yüzde 6,9’luk oran göz önüne alındığında, engelli bireylerin yarısının kurumlara başvurmadığına işaret etti. Tugay, engellilerin eğitim, istihdam ve sosyal hizmetlere daha fazla erişmesi gerektiğini belirterek, İzmir’de erişilebilir şehircilik çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

"Engelsiz Türkiye hayali çok uzakta değil"

Çalıştayda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nin engelli dostu hale getirileceğini ve bu modelin tüm il ve ilçe örgütlerine yayılacağını açıkladı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, belediyelerin kısıtlı kaynaklara rağmen engelli bireylere daha fazla destek olmak için çalıştığını vurguladı. Aslanoğlu, "Engellilerin yaşadığı sorunlar hepimizin ortak meselesi. Eğitimden istihdama; sağlıktan sosyal haklara kadar birçok alanda karşılaşılan engelleri aşmanın yolu birlikte hareket etmekten geçiyor” dedi. Aslanoğlu, “Belediyelerimiz kısıtlı imkanlarına rağmen sizlere daha fazla ve daha iyi hizmet vermek için çabalıyor. Mücadele sonucunda engelli tüm bireyler ve ailelerinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı engelsiz bir Türkiye hayalinin çok uzakta olmadığına lütfen inanın" diye aktardı.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak erişilebilirlik projeleri ve istihdam destekleri ele alınırken, İzmir’in engelsiz şehir olma yolunda önemli bir adım attığı ifade edildi.