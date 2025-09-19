İzmir’de tartışmalara yol açan Bornova Erzene Mahallesi planı üzerinden yaşanan polemik büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’a dikkat çeken sözlerle yüklendi.

Mecliste gerginlik arttı

Erzene planı üzerinden başlayan tartışmalarda CHP’li Yağmur Yurdakul Özkan, daha önce kendisine 10 soru yönelten AK Parti’li Hakan Yıldız’a yanıt verdiğini hatırlattı. Özkan, “Soruların tamamını yanıtladım. Ancak asıl mesele Yıldız’ın kendi tutumunu gizlemesi” dedi.

Özkan’dan dikkat çeken sözler

Özkan, Yıldız’a yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben de kendisine değer veririm ve vicdanına güvenirim. Ancak kendisine tek bir sorum olacak: Siz bu planın neresindesiniz? Halktan ve doğadan yana iseniz çözüm önerilerinizi bilmek isterim.”

Kulislerde yankı buldu

Özkan’ın çıkışının ardından kulislerde, “Hakan Yıldız’ın bu plandan bir çıkarı mı var?” sorusu gündeme geldi. Bornova Erzene planı tartışmaları ise önümüzdeki günlerde de İzmir gündemini meşgul edecek gibi görünüyor.