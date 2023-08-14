CHP'li Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürdüğü sırada basın toplantısı düzenledi. Öztrak, hükümetin yaptığı hataların faturasını milletin hayat pahalılığı ve işsizlik olarak ödediğini söyledi. Öztrak, "Dünyada gıda fiyatları sıçradı. Ama ardından yüzde 22 düştü. Bizde ise dünyada fiyatlar düşerken, gıda fiyatları yüzde 94 arttı. Hükümet, tarımda yıllardır 'Üretimi bırak, ithalata bak' stratejisi izlemişti. Bunun faturası yine bizim vatandaşımıza çıktı, çıkıyor. Bundan bir yıl önce geçtiğimiz yılın haziran ayında; dünyada petrolün varili 100 dolara yükseldi. Bugün ise 86 dolara kadar düştü. Dünyada ham petrol fiyatları son 1 yılda yüzde 13 geriledi. Bizde ise mazotun pompa fiyatı seçimden sonraki 3 ayda yüzde 106 arttı. Dünyada fiyatlar azalıyor, bizde artıyor. Bizde işler dünyadakinin tersine giderken hükümetin başı 'Dışarıda da böyle, ne yapalım' diye bahaneler üretiyor. 'Bize dışarıdan saldıranlar var, bizi çekemeyenler var' demeye devam ediyor" diye konuştu.



'BU GİDİŞE DUR DİYECEĞİZ'



Meclisin kapalı olduğu dönemde de boş durmadıklarını anlatan Öztrak, "İllerimizde esnafımızla, çiftçimizle, emekçimiz-emeklimizle, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Bu çalışmaların yanında partimizin yenilenme süreci de ilerliyor. İlçe kongrelerimizi hızla tamamlıyoruz. İl kongrelerimizin ardından da kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yapacak ve yenilenmenin heyecanıyla, yeni kadrolarla bugün başarıyla yönettiğimiz kentlerimize yerel seçimde yenilerini ekleyeceğiz. Sahada olacağız. Sokak sokak vatandaşlarımızla bir arada olacağız. En ücra köye kadar gideceğiz. Çalınmadık kapı koymayacağız. Sosyal demokrat belediyecilikle milletimize nasıl hizmetler götürdüğümüzü ve götüreceğimizi anlatacağız. Milletimizi yaklaşan felaketin ortasında yalnız bırakmayacağız. 25 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkartacağız. Mayıs genel seçimleri ile başlayan seçim süreci, yerel yönetim seçimleriyle bitecek. Milletimiz mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi. Son icazeti ise bu seçimle verecek. İlk seçimin sonucunu ve faturasını hep birlikte yaşayarak gördük. Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe dur diyeceğiz" dedi.