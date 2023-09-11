CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından açıklamada bulundu. Öztrak, ekonomide birtakım sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, "Yumurtanın, peynirin fiyatı 1 yılda neredeyse ikiye katlandı. Sabah çocukları okula göndermeden kahvaltı ettirmek küçük bir servete mal oluyor. Kantinlerde de fiyatlar ateş pahası. Okulda beslenme programlarının, obeziteyle mücadele eylem planlarının adı var, kendisi yok. Devlet tarafından çocuklarımıza ücretsiz sağlanması gereken yemek, eğitim gören her 10 öğrenciden 1'ine bile ulaşmıyor. Çocuklar okuldan da aç dönüyor. Uluslararası sınavlarda kafamızı en dipten bir türlü kaldıramıyoruz. Yetersiz beslenme ve yetersiz eğitim nedeniyle okuduğunu anlamakta bile zorlanan bir nesil yetişiyor. Okul bitirmek de tek başına çözüm değil. Üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon civarında. İşe gitmeyen, okumayan, evde oturup anasının babasının eline bakan 2,5 milyon gencimiz var. İyi eğitim almış pırlanta gibi gençlerimiz yurt dışında geleceklerini arıyor. Ülkemizin geleceği, ellerimizden kayıyor. Bütün bunlara rağmen, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz" diye konuştu.



Öztrak, CHP'nin halkın egemenliğini temel ilke olarak benimsediğini belirterek, "CHP, bu temel ilke doğrultusunda, parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak görmüştür. Biz, etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaların, mücadelemizi güçlendireceği kanaatindeyiz. Yenilenme sürecimiz hızla devam ediyor. İlçe ve il kongrelerimiz hızla tamamlanıyor. Bunların tamamlanmasının ardından kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Bu yenilenme sürecini, tüzüğümüzden programımıza kadar, partimizin işleyişiyle ilgili dokümanları da yenileyerek destekliyoruz. Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz" dedi.



Öztrak, son yerel seçimlerde büyük bir başarı kazandıklarını belirterek, "Ankara, Adana, Antalya, İstanbul ve Mersin başta olmak üzere CHP’li başkanlar tarafından yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdik. AK Parti’li belediye başkanlarının yönettiği illerde ise vatandaş 'illallah' dedi. Buralarda yapılan hizmetin ne olduğunu yaşayanlar biliyor. Lafla, konuşmakla bu iş olmuyor. Pandemide, afetlerde bu belediyeler ne yaptı? Bunların millete hizmet etme derdi yok. Milletimiz yerel seçimlerde buralarda en güzel kararı verecektir. Bunlarla daha fazla gidilmez. Biz diyoruz ki 'kaynaklarını yandaşları için değil, hemşehrileri için kullanan bir belediye, çağdaş bir yerel yönetim, her vatandaşın hakkıdır.' Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı MYK’mızda gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Soruları da yanıtlayan Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleriyle tepki çeken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili soruya, "Burada gerekli açıklamaları yaptık. Bu çerçevede de devam edeceğiz" cevabını verdi.