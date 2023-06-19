CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bütçe açığının hızla arttığını belirterek, "Bütçe Kanunu'nun bu yıl için öngördüğü açık 659 milyar TL. Ama gelir ve giderlerin ilk beş ayda geldiği seviyeyi geçtiğimiz yılın eğilimleriyle, yıl sonuna çektiğimizde 2023 sonunda bütçe açığı 1,5 trilyon lirayı aşıyor. Bütçe açığı iki kattan fazla artacak. Peki gelen ek yük nereden karşılanacak? Konuşan, açıklayan yok" dedi.



'TÜRKİYE'YE LAF DEĞİL, PROGRAM LAZIM'



Türkiye'nin TÜFE'de 2023 itibarıyla 12'nci sırada olduğunu kaydeden Öztrak, "Ama enflasyonu düşürmek için hala ortada bir eylem, bir program yok. Laf çok. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceklermiş. Seçim belirsizliği ortadan kalkmış, Artık bu konuda elleri daha güçlüymüş. Yeni ekonomi kadrolarının da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyormuş. Hadi düşürün enflasyonu, elinizi tutan mı var. Bu beylik, boş lafları geçeceksiniz. Türkiye'ye laf değil, program lazım, eylem lazım" diye konuştu.



'HAYAT PAHALILIĞINI BİTİRECEK POLİTİKALAR UYGULANMALI'



Mayıs ayında açlık sınırının 10 bin 360 liraya, yoksulluk sınırının ise 33 bin 750 liraya çıktığını belirten Öztrak, "Şimdilerde ülkede açlık sınırı altındaki asgari ücretin ne olacağının pazarlığı yapılıyor. Önceki Çalışma Bakanı 500 dolar bazında asgari ücret vadetmişti. Ama şimdi hem hükümetten hem işveren tarafından 'TL konuşalım' sesleri yükseliyor. Yapılacak artışta açlık ve yoksulluk sınırlarını da dikkate almak gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, bu yüksek enflasyon ortamında, emekçilerimizin gelirlerini korumak için, sendikaların, asgari ücretin her çeyrekte gözden geçirilmesi talebini de destekliyoruz. Bize göre mesele, asgari ücretin ne olduğu değil, ne satın aldığıdır. O yüzden de bu hayat pahalılığını bitirecek politikaların, vakit geçirilmeden açıklanıp uygulanması gerekir" ifadelerini kullandı.



'DEĞİŞİM İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR'



Daha sonra seçimleri değerlendiren Öztrak, "İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir genel seçim geçirdik. Ülkemizde 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık ama seçimi kazanamadık. Şimdi bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak, bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için çok çalışma zamanı. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksiklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecini, üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik. Mahalle, ilçe ve il kongrelerimizi, kimsenin gölge etmediği, rekabetçi bir ortamda, aklıselimle, zamanında tamamlamaya çalışıyoruz. Parti Meclisimizin kararıyla da bu süreci demokrasi ve yenilenme kurultayımızla taçlandırmaya kararlıyız. Biz bu süreci en sağlıklı şekilde götüreceğiz" diye konuştu.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim çağrılarına ilişkin soruya, "Değişimin kapsamına kurultay delegelerimiz yanıt verecek. Partimizde değişim istemek suç değildir. Genel Başkanımız da değişimin önünü açacağını defalarca söylemiştir" dedi.