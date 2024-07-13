Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, yardım alan hane sayısını her geçen yıl artırıyor. Program kapsamında, 2022 yılında 3 milyon, 2023 yılında 4 milyon ve 2024 yılının ilk beş ayında 3,5 milyon hane yardım aldı.

Milyonlarca vatandaş mağdur

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye Aile Destek Programı'nın genel şartlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 3 milyon 500 bin hanede kişi başı aylık gelirin 5 bin 600 TL’nin altında olduğunu belirtti. Polat, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve Temmuz ayında gerçekleşmeyen zamlarla milyonlarca vatandaşın mağdur olduğunu vurguladı. Ayrıca, hanesinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında, yani 5 bin 600 TL bile olmayan 3 milyon 500 bin hane olduğunu ve bunun mevcut iktidarın utanç hanesine yazıldığını söyledi.