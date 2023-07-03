Ticaret Bakanı Ömer Polat tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi veren Mahir Polat, “Acilen önlem alınması ve ihracatçılarımızın korunması şart. İddialar, ticari sırların ele geçirildiği yönünde. Bir çözüm bulunmazsa ihracatçılarımız küresel ölçekte güç kaybedebilir” dedi.

PİYASADA ÜSTÜNLÜK KURMAK İÇİN AVANTAJ

Mahir Polat ayrıca, “Konşimento bilgilerini bir şekilde eline geçiren şirketler, ihracatçı firmanın nereden ne kadar sipariş aldığını, verilen fiyatları biliyor. Bu verileri işleyerek küresel düzeyde satışa çıkarıyor. İhracatçımızın verilerine sahip olmak demek piyasada üstünlük kurmak için avantaj demek. İhracat Türkiye ekonomisi için geliştirilmesi, büyütülmesi gereken bir kalem. İhracatımızı ve ihracatçımızı destekleyip geliştirmek gerekirken, küresel ölçekte güç kaybının ihtimali bile kaygı verici” diye konuştu.

Mahir Polat Ticaret Bakanı’na şu soruları yöneltti:

Çin ve bazı Asya ülkelerinden bazı veri şirketlerinin, Türk ihracatçıların müşteri, fiyat ve teklif gibi çok önemli ticari bilgilerini ele geçirdiği ve bu verileri işleyerek küresel düzeyde satışa çıkardığı iddiaları doğru mudur?

Veri şirketlerinin söz konusu bilgilere siber saldırı neticesinde ulaştığı iddiaları doğru mudur?

Siber saldırılar için genel bir savunma protokolü geliştirilmesi üzerine Bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışma ne aşamadadır?

Bakanlığınızca ihracatçılarımızın verilerini korumak için alınan önlemler nelerdir?

Söz konusu veri hırsızlığı karşısında ihracatçılarımızın küresel çaptaki gücünü korumak ve geliştirmek için Bakanlığınızca belirlenmiş bir yol haritası var mıdır?