CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yasa dışı bahisle mücadelede yapılan vergi düzenlemelerinin etkisiz kaldığını vurguladı. 2024'te spor müsabakaları ve şans oyunlarındaki vergi indirimlerine rağmen yasa dışı bahis siteleri hız kesmedi. Polat, bu sitelerin Türk takımlarının maçlarında dahi reklam verdiğini belirtti.

Polat, hükümetin kırtasiye gibi ihtiyaçlarda vergi indirimi yapmazken, yasa dışı bahisle mücadele adı altında şans oyunlarında indirim yapmasını eleştirdi. Polat, bu düzenlemelerin yasa dışı bahisle mücadelede yetersiz kaldığını ve sitelerin kapatılmasına rağmen yeniden faaliyete geçtiğini ifade etti.

Sayıştay Raporlarına Dikkat Çekti

Polat, Sayıştay raporlarına dayanarak yasa dışı bahis sitelerinin yılda 10 milyar dolarlık kayıt dışı parayı yurt dışına çıkardığını söyledi. Bu sitelerde vergilendirme olmadığını ve kara para aklamanın yaygın olduğunu belirten Polat, hükümetin bu konuda gerekli hukuki ve teknik adımları atmadığını vurguladı. Vergi düzenlemeleriyle çözülemeyen yasa dışı bahis siteleri, devletin milyarlarca dolarlık gelir kaybına yol açıyor.

"Sosyal Medyada Hassasiyet Var, Bahiste Yok"

2023'te Spor Toto Teşkilatı'na bildirilen 13 bin yasa dışı bahis sitesiyle ilgili bilgi paylaşan Polat, sosyal medya platformlarını kapatma konusunda anında harekete geçen hükümetin, yasa dışı bahis sitelerine aynı özeni göstermediğini söyledi. Polat, kapatılan sitelerin kısa sürede yeniden açıldığını belirterek, mücadelenin vergi indirimleriyle değil, kapsamlı yasal düzenlemelerle çözülmesi gerektiğini dile getirdi.