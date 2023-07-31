CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, metro ve tramvay hatlarını işleten İzmir Metro A.Ş. ve Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında 27 Şubat 2023’ten bu yana devam eden ve bu sabaha kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamayıp iki işletmede grev başlaması hakkında “Sendika temsilcilerini sağduyuya çağırıyor, işçilerimizin grevi sona erdirerek görevlerinin başına dönmeye davet ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KISITLI BÜTÇEYE

RAĞMEN YÜZDE 105 ZAM TEKLİF ETTİ



Polat “İzmir Büyükşehir Belediyesi metro ve tramvay çalışanları için toplu iş sözleşmesi teklifi; En yüksek giydirilmiş net ücret 25.009 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 22.105 TL ve en yüksek net ücrette 12.157’den 25.009’a çıkan teklifle önerilen artış oranı yüzde 105. İstenilen ise; en yüksek giydirilmiş net ücret 39.685 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 33.813 TL istenilen zam yüzde 226. Ayrıca istenilen rakamların içine yol, yemek ve izin ücretleri dahil değildir. Seçildiği ilk günden beri sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışan, İzmir’in parasını yine İzmir’e hizmet için kullanan ve bütçe harcamalarını da ona göre yapmak zorunda olan Başkanımız Tunç Soyer’in gösterdiği çabanın farkındayız. Ülkemizde sürekli artan enflasyon karşısında işçilerin yüksek maaş alarak çalışmasını isteriz. Hiçbir çalışanın ekonomik olarak zor duruma düşmesini elbette ki ne başkanımız ne de bizler isteriz, ancak İzmir Büyükşehir Belediyemizin yerine getirmesi gereken yatırımlar söz konusu. Türkiye geneli dikkate alındığında; kamu işçilerine önerilen yüzde 105 lik zammı yapan belediyemizin bu grevi hak etmediği düşüncesindeyim. İzmirlilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması adına sendika temsilcilerini sağduyuya çağırıyor, işçilerimizin grevi sona erdirerek görevlerinin başına dönmeye davet ediyorum” dedi.

