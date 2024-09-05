CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinden sonra İzmir’e gelen Bakan Kurum'un Körfez temizliği konusundaki eksiklikleri eleştiren Polat, daha etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti.

"Balık ölümlerinden 15 gün sonra geldiniz!"

İzmir Körfezi’ndeki çevre sorunlarına dikkat çeken Mahir Polat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u İzmir’in temizliği konusunda yeterli adımları atmamakla suçladı. Bakanın İzmir’de gerçekleştirdiği ziyaretin balık ölümlerinden ancak 15 gün sonra gerçekleştiğini belirten Polat, şu sözleri kaydetti:

Geminin orda ahkam kestiler

Kurum, “İzmir Körfezi’nin temizliğinden birinci derece sorumlu olan Bakan Sayın Murat Kurum, balık ölümlerinden 15 gün sonra İzmir’e gelmiş, devletin valisi ve bürokratlarını yanına dizerek, geminin güvertesinden ahkam kesmiştir. İzmir Körfezi’nin ölme noktasına geldiğini söyleyen Bakan, yıllardır oturduğu o koltukta temizlik için ne yapmıştır? Bize teşhis lazım değil, onu biz koyduk zaten. Tedavi için ne yaptınız?”

Polat ayrıca, İzmir Körfezi için önerilen sirkülasyon ve navigasyon kanallarının yapılması gerektiğini vurguladı. Kocaeli Körfezi’ne verilen maddi desteklerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden esirgenmemesi gerektiğini belirtti.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi elindeki tüm verileri paylaşıyor”

Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre sorunlarıyla ilgili şeffaf bir tutum izlediğini ve Bakanlıktan da aynı açıklığı beklediklerini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çabalarına dikkat çeken Polat, belediye başkanının yapıcı bir üslupla hareket ettiğini ancak iktidarın suçlayıcı bir tavır sergilediğini savundu.